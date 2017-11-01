Темрезов: культурный центр в Карачаевске будет носить имя Кайсына Кулиева

ЧЕРКЕССК, 1 ноя — РИА Новости. Многофункциональный культурный центр, строящийся в городе Карачаевске, будет носить имя балкарского поэта и прозаика Кайсына Кулиева, написал в своем официальном аккаунте в в социальной сети "Инстаграм" глава республики Рашид Темрезов.

Решение назвать центр в честь Кайсына Кулиева глава региона связал со знаменательной датой — 100-летием со дня рождения балкарского поэта и прозаика, народного поэта КБАССР, лауреата государственных премий.

"Это человек, который и сегодня олицетворяет образ настоящего горца, человека, которого не сломили ни Великая Отечественная война, ни годы депортации. Он всегда любил, верил и поддерживал свой народ в каждой строчке своих произведений. Он внес огромный вклад в развитие карачаевского и балкарского языков, сохранение национальной литературы", — написал глава региона в "Инстаграм".

Планируется, что в строящемся многофункциональном культурном центре будут располагаться кинозал, библиотека, студия для занятий музыкой и другие творческие студии, а также залы для занятий разными видами спорта.

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