Гильдия продюсеров в США проголосовала за пожизненное исключение Вайнштейна

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Гильдия продюсеров Америки единогласно проголосовала за пожизненное исключение из числа своих участников продюсера Харви Вайнштейна, находящегося в эпицентре скандала с сексуальными домогательствами.

Гильдия продюсеров Америки 16 октября единогласно исключила Вайнштейна из числа своих участников. Как следует из заявления Гильдии, по уставу Вайнштейну дали 15 дней, чтобы подготовить ответ на обвинения, но вместо этого он решил отказаться от членства в организации.

"В свете поведения Вайнштейна, получившего широкую огласку, новые сообщения о котором продолжают всплывать даже сейчас, национальный совет директоров Гильдии продюсеров Америки единогласно проголосовал за пожизненное исключение Вайнштейна", — говорится в заявлении гильдии.

Отмечается, что ни члены гильдии, ни индустрия больше не будут терпеть сексуальные домогательства.

В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса и киноиндустрии. Под следствием за домогательства находится актер Билл Косби. Ранее в октябре был уволен со всех постов один из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейн, которого обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу. Также на днях в домогательствах был обвинен американский режиссер Джеймс Тобэк. Издательство Condé Nast, выпускающее знаменитые на весь мир журналы, отказалось работать с известным американским фэшн-фотографом Терри Ричардсоном, предположительно из-за связанных с ним скандалов с сексуальными домогательствами.