Ларс Айдингер хотел бы поработать в России с Учителем и Серебренниковым

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Немецкий актер Ларс Айдингер, исполнивший роль Николая II в фильме "Матильда", хотел бы снова поработать с Алексеем Учителем и сняться у Кирилла Серебренникова, об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

"Я бы очень хотел поработать с Кириллом Серебренниковым. И если Алексей Учитель предложит мне поработать, я тоже с удовольствием соглашусь. Мне очень понравилось работать в России, я насладился временем там. Я очень скучаю по этому", — сказал Айдингер.

Он отметил, что хотел бы приехать в Россию и посмотреть фильм "Матильда" с российской публикой. По его словам, у него уже была возможность поработать с Кириллом Серебренниковым пять лет назад, но он не смог этого сделать из-за плотного рабочего графика.

Фильм Алексея Учителя рассказывает об увлечении наследника российского престола — будущего императора Николая II — балериной Матильдой Кшесинской. Задолго до выхода в прокат картина вызвала широкий общественный резонанс. Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская. Представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а Поклонская просила Генпрокуратуру проверить картину.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина. Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников помещен под домашний арест. Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов, и в начале октября она была переведена под домашний арест. Остальные фигуранты вину не признают.

Полную версию интервью с Айдингером читайте на сайте www.ria.ru в 11.00 мск.