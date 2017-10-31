Путин наградил Льва Лещенко орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении певца Льва Лещенко орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"За значительный вклад в развитие отечественной культуры и эстрадного искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить Орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Лещенко Льва Валерьяновича — артиста-вокалиста, члена правления Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), президента Культурного фонда Льва Лещенко", — говорится в документе.