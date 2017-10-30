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Культура

Писатель Спаркс рассказал, что объединяет творчество Толстого и Роулинг

17:3630.10.2017
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© AP Photo / Invision/ Richard ShotwellАмериканский писатель Николас Спаркс. Архивное фотоАмериканский писатель Николас Спаркс. Архивное фото
© AP Photo / Invision/ Richard Shotwell

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Автор популярных романов "Дневник памяти", "Спеши любить" Николас Спаркс на встрече с журналистами в Москве рассказал о том, что объединяет произведения Льва Толстого, Джоан Роулинг и Стивена Кинга, и поделился наблюдением о том, как с годами изменилась его читательская аудитория.

Покупатель в книжном магазине. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Американский писатель впервые приехал в Россию, чтобы пообщаться с поклонниками своего творчества и журналистами. Накануне более 450 человек пришли на встречу с автором популярных романтических произведений — автограф-сессия после серии вопросов и ответов продлилась более двух часов.

В понедельник Спаркс также встретился с московскими журналистами и поделился впечатлениями от встречи с читателями. "Так сложилось, что моя аудитория — в основном женщины. И моя аудитория молодеет, что странно, потому что я уже давно этим занимаюсь. Вчера я смотрел на своих читателей, и в основном, им лет по шесть было, когда я написал свою первую книгу. Я знаю, что их мамы и бабушки меня читают, а теперь и они тоже… Вот есть я и Стивен Кинг — наша аудитория молодеет", — пошутил Спаркс.

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© Фото : Общественное достояние
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Перу американского писателя принадлежат 20 романов, большая часть из которых была экранизирована. Мировую славу ему принесла публикация произведения "Спеши любить", занявшего первое место в списке бестселлеров по версии New York Times. Книги Спаркса переведены более чем на 50 языков, а их суммарный тираж составляет более 100 миллионов экземпляров.

Помимо писательской деятельности, Спаркс также преподает начинающим авторам азы мастерства. По его словам, существуют четыре элемента, которые делают великие произведения таковыми.

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© Фото : официальный сайт Алексея Иванова
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"Лев Толстой, Стивен Кинг, Дж. К. Роулинг — все одно и то же. Это аутентичность и честность героев, абсолютная верность созданному образу, благодаря которому у читателя возникает ощущение, что он давно их знает; голос героя, его уникальность и убедительность; оригинальная и интересная история, такая, которая заставит вас листать страницы; и последнее — стиль, который полностью соответствует жанру. Во всех великих книгах соблюдены эти принципы", — пояснил Спаркс.

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