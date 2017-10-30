МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Автор популярных романов "Дневник памяти", "Спеши любить" Николас Спаркс на встрече с журналистами в Москве рассказал о том, что объединяет произведения Льва Толстого, Джоан Роулинг и Стивена Кинга, и поделился наблюдением о том, как с годами изменилась его читательская аудитория.

Американский писатель впервые приехал в Россию, чтобы пообщаться с поклонниками своего творчества и журналистами. Накануне более 450 человек пришли на встречу с автором популярных романтических произведений — автограф-сессия после серии вопросов и ответов продлилась более двух часов.

В понедельник Спаркс также встретился с московскими журналистами и поделился впечатлениями от встречи с читателями. "Так сложилось, что моя аудитория — в основном женщины. И моя аудитория молодеет, что странно, потому что я уже давно этим занимаюсь. Вчера я смотрел на своих читателей, и в основном, им лет по шесть было, когда я написал свою первую книгу. Я знаю, что их мамы и бабушки меня читают, а теперь и они тоже… Вот есть я и Стивен Кинг — наша аудитория молодеет", — пошутил Спаркс.

Перу американского писателя принадлежат 20 романов, большая часть из которых была экранизирована. Мировую славу ему принесла публикация произведения "Спеши любить", занявшего первое место в списке бестселлеров по версии New York Times. Книги Спаркса переведены более чем на 50 языков, а их суммарный тираж составляет более 100 миллионов экземпляров.

Помимо писательской деятельности, Спаркс также преподает начинающим авторам азы мастерства. По его словам, существуют четыре элемента, которые делают великие произведения таковыми.

"Лев Толстой, Стивен Кинг, Дж. К. Роулинг — все одно и то же. Это аутентичность и честность героев, абсолютная верность созданному образу, благодаря которому у читателя возникает ощущение, что он давно их знает; голос героя, его уникальность и убедительность; оригинальная и интересная история, такая, которая заставит вас листать страницы; и последнее — стиль, который полностью соответствует жанру. Во всех великих книгах соблюдены эти принципы", — пояснил Спаркс.