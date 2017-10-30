В Екатеринбурге скончался пионер уральского джаза Николай Баранов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 окт — РИА Новости. Пионер уральского джаза, руководитель джаз-оркестра Уральского государственного театра эстрады Николай Баранов скончался 29 октября в Екатеринбурге, сообщил на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте" джаз-клуб EverJazz.
"Сегодня не стало замечательного музыканта, композитора и дирижера Николая Баранова. Николай Сергеевич был одним из пионеров уральского джаза, и в этом году отметил 60-летие джазовой деятельности. В 1967 году в Свердловске состоялся первый полуподпольный джазовый концерт, в котором поучаствовали Николай Баранов, Владимир Пресняков, Олег Рудин, Валерий Чернавин. Позже музыкант был преподавателем, заведующим эстрадно-джазовым отделением музыкального училища имени Чайковского и свыше 20 лет руководил оркестром Уральского Театра эстрады", — говорится в сообщении.
Джаз-клуб отмечает, что слушателям клуба Николай Сергеевич знаком по великолепным выступлениям в EverJazz его знаменитого биг-бэнда.
По данным местных СМИ, Николай Баранов родился 6 апреля 1947 года, ему было 70 лет.