Сибирский русский народный хор после большого перерыва выступит в Москве

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Государственный академический Сибирский русский народный хор выступит после большого перерыва в Москве. Выступление пройдет 30 октября на сцене музыкального театра "Русская песня" в рамках всероссийского гастрольного тура, посвященного 80-летию Новосибирской области.

Юбилейный тур хора, который стартовал 16 сентября, пройдет по 17 крупнейшим городам России. Выступления в Государственной академической капелле в Петербурге и на сцене музыкального театра "Русская песня" в Москве станут кульминацией гастролей Сибирского русского народного хора.

В репертуаре коллектива более 500 вокально-хоровых и 200 танцевальных произведений. У каждой программы своя декорация и костюмы, не повторяющиеся ни в какой другой. Для юбилейного тура хор отобрал лучшие композиции, в числе которых "Землюшка сибирская", "По диким степям Забайкалья", "Сибирская жемчужина", которые услышат москвичи 30 октября.

"Мы подаем классический народный репертуар в актуальной концертной форме. Здесь большое значение имеет визуальный ряд, сценический костюм классического кроя, манера подачи художественного материала и современные аранжировки. Мы делаем русское традиционное искусство интересным и современным, сохраняя его самобытность, создавая высокохудожественные программы, адаптированные восприятию сегодняшнего зрителя", — сказала РИА Новости директор коллектива Екатерина Ковалева.

Сибирский русский народный хор был создан в 1944 году и на протяжении многих лет его возглавляли известные композиторы Валентин Левашов, Александр Новиков. В юбилейном сезоне художественным руководителем хора стал Николай Лугин.

В составе Сибирского хора есть танцевальная и оркестровая группа, и на сегодняшний день это один из лучших профессиональных коллективов русской традиционной культуры. За свою долгую историю Сибирский хор неоднократно удостаивался высоких почетных званий и наград. В 1994 году коллектив получил звание академического. В 2014 году Сибирский хор принял участие в культурной программе Олимпийских игр в Сочи.