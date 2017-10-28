На детском театральном фестивале МАРШАК в Воронеже покажут 20 спектаклей

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Третий международный детский театральный фестиваль МАРШАК пройдет в Воронеже с 28 октября по 6 ноября во время школьных каникул, сообщила пресс-служба фестиваля.
"В этом году мы отмечаем особенно высокий интерес воронежцев к предстоящему фестивалю. Обычно мы начинаем продажу билетов за два месяца до старта форума. На этот раз четверть всех билетов была продана в первый же день, и более половины — в первую неделю. Всего в продажу было выпущено 12 тысяч билетов", — сказала накануне открытия директор МАРШАКА Любовь Пристинская.
Откроет фестиваль спектакль "Король Матиуш" Новосибирского молодежного театра "Глобус", который пройдет на сцене Воронежского концертного зала.
МАРШАК — это не только показы спектаклей профессиональных театров ("Театр для детей"), работ детских театральных студий и школ ("Театр, в котором играют дети"), а также проведение лекций и мастер-классов педагогов и режиссеров.
"Фестиваль МАРШАК укрепил свой международный статус. Кроме России в этом году в нем участвуют театры из трех стран. Программа, на мой взгляд, сложилась очень представительная и разнообразная", — отметил худрук Платоновского фестиваля искусств Михаил Бычков.