На детском театральном фестивале МАРШАК в Воронеже покажут 20 спектаклей

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Третий международный детский театральный фестиваль МАРШАК пройдет в Воронеже с 28 октября по 6 ноября во время школьных каникул, сообщила пресс-служба фестиваля.

В программе МАРШАКА — 49 показов двадцати спектаклей для детей и подростков, которые представят театры Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Перми, Воронежа. Международный раздел программы включает постановки из Норвегии, Латвии и Казахстана. Спектакли пройдут на основных площадках города: Театре драмы им. Кольцова, Воронежском Камерном театре, ТЮЗе, театре кукол "Шут" имени Вольховского, Театральном центре "Никитинский" и Концертном зале.

"В этом году мы отмечаем особенно высокий интерес воронежцев к предстоящему фестивалю. Обычно мы начинаем продажу билетов за два месяца до старта форума. На этот раз четверть всех билетов была продана в первый же день, и более половины — в первую неделю. Всего в продажу было выпущено 12 тысяч билетов", — сказала накануне открытия директор МАРШАКА Любовь Пристинская.

Откроет фестиваль спектакль "Король Матиуш" Новосибирского молодежного театра "Глобус", который пройдет на сцене Воронежского концертного зала.

МАРШАК — это не только показы спектаклей профессиональных театров ("Театр для детей"), работ детских театральных студий и школ ("Театр, в котором играют дети"), а также проведение лекций и мастер-классов педагогов и режиссеров.

"Фестиваль МАРШАК укрепил свой международный статус. Кроме России в этом году в нем участвуют театры из трех стран. Программа, на мой взгляд, сложилась очень представительная и разнообразная", — отметил худрук Платоновского фестиваля искусств Михаил Бычков.