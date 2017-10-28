Театр Виктюка представит последнюю премьеру в день рождения режиссера

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В день рождения известного режиссера Романа Виктюка, 28 октября, его театр устраивает настоящий праздник для своего худрука и зрителей, сообщила пресс-служба театра. В этот вечер будет показан спектакль — последняя премьера театра — "Крылья из пепла" по трагедии английского драматурга Джона Форда, затем будут поздравления и сюрпризы в честь дня рождения мастера.

Виктюк отметил свой 80-летний юбилей в прошлом году, а сейчас его артисты и ученики решили отметить вхождение учителя в новое десятилетие. Есть и еще один повод для громкого празднования: 28 октября исполняется ровно год, как Театр Романа Виктюка обрел свой дом на Стромынке, 6.

"Вот мы и живем здесь, в родном Доме Света, уже целый год! — сказал РИА Новости Виктюк. — Хотя, на самом деле, мы обживаем это великое здание уже 21 театральный сезон! Все эти годы мы наполняли его своей энергией, создавали здесь свои лучшие спектакли, которые потом возили по всему миру — и потом возвращались сюда — репетировать, творить, соединяться с самой главной энергией — энергией света!"

По словам Виктюка, всего год назад они вошли в свой дом полноценно, имея возможность не только репетировать, но и принять, наконец, здесь своего зрителя.

"Наш терпеливый, преданный зритель двадцать долгих лет вместе с нами ждал возвращения театра на сцену, которая, я твердо в это верю, была предназначена именно нам гениальным архитектором Константином Мельниковым", — подчеркнул режиссер.

По его словам, в Доме Света театр уже выпустил две премьеры, и совсем скоро представит следующую, спектакль "Мандельштам" по пьесе знаменитого американского драматурга Дона Нигро.