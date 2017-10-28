На канале "Россия Культура" стартует пятый сезон проекта "Большая опера"

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Пятый сезон проекта "Большая опера", в котором примут участие 10 вокалистов из России, Украины, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и Белоруссии стартует на телеканале "Россия Культура" в субботу, сообщила пресс-служба ВГТРК.

В проекте примут участие Азат Малик (Казахстан), Виталий Лашко (Украина), Ильхам Назаров (Азербайджан), Сава Вемич (Сербия), Владимир Дмитрук (Белоруссия), Яна Дьякова (Россия), Полина Шамаева (Россия), Барно Исматуллаева (Узбекистан), Мария Буйносова (Россия) и Маргарита Левчук (Белоруссия).

Участников ждет девять конкурсных туров. В каждом туре проекта участники исполняют по одному, в некоторых турах — по два музыкальных произведения, арии из классических опер русских, советских, западноевропейских и национальных композиторов, арии и дуэты из классических и советских оперетт, мюзиклов, испанской сарсуэлы, неаполитанские песни, народные национальные песни.

Все произведения исполняются на языке оригинала, наизусть. Выступления участников будут проходить в сопровождении симфонического оркестра.

Победителя "Большой оперы — 2017" определяет жюри проекта, в которое вошли бас-баритон Бруно Пратико (Италия), президент Британского Вагнеровского общества, оперная певица Гвинет Джонс (Великобритания), сопрано Надя Михаэль (Германия), худрук Московского музыкального театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман (Россия).

Единственный профессиональный телевизионный конкурс оперных исполнителей "Большая опера" появился в 2011 году и сразу завоевал любовь зрителей.