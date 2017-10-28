На канале "Россия Культура" стартует пятый сезон проекта "Большая опера"

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Пятый сезон проекта "Большая опера", в котором примут участие 10 вокалистов из России, Украины, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и Белоруссии стартует на телеканале "Россия Культура" в субботу, сообщила пресс-служба ВГТРК.
Участников ждет девять конкурсных туров. В каждом туре проекта участники исполняют по одному, в некоторых турах — по два музыкальных произведения, арии из классических опер русских, советских, западноевропейских и национальных композиторов, арии и дуэты из классических и советских оперетт, мюзиклов, испанской сарсуэлы, неаполитанские песни, народные национальные песни.
Все произведения исполняются на языке оригинала, наизусть. Выступления участников будут проходить в сопровождении симфонического оркестра.
Единственный профессиональный телевизионный конкурс оперных исполнителей "Большая опера" появился в 2011 году и сразу завоевал любовь зрителей.