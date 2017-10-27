Экспозиция в "Бутырке": от записок каторжников до блокираторов мобильников

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Здание бывших мастерских каторжного отделения Бутырской тюрьмы в Москве распахнуло свои двери перед желающими ознакомиться с историей уголовно-исполнительной системы Российского государства, на выставке представлены несколько сотен различных экспонатов.

Экспозиция, организованная Федеральной службой исполнения наказаний, находится за территорией режимного объекта, посетить ее может любой желающий.

В музее можно посмотреть на различные виды оружия, которыми пользовалась стражи в XVIII — XIX веках. Среди трофеев — капсульное оружие, револьверы времен дореволюционной России и шашки. Также выставлены на всеобщее обозрение ведомственные награды, жетоны надзирателей, наручники и кандалы начала прошлого века, которые, по признанию представителя выставки, по сей день находятся в рабочем состоянии.

Несколько десятков подлинных документов рассказывают об истории этапирования осужденных в Сибирь. Тут же разрешения на свидания для тюремщиков и их возлюбленных, приказы об арестах и помилованиях и многое другое. Одним из самых значимых экспонатов экскурсовод называет автограф Михаила Николаевича Галкина-Враского — основателя Главного тюремного управления.

Советская тюремная техника расположена в отдельном зале и представлена блокираторами сотовых телефонов, сигнализацией, системами оповещения и различными датчиками обнаружения, которые, по словам представителя музея, способны засечь человека по сердцебиению.

"Сотни экспонатов представлены для того, чтобы люди понимали, как была устроена охрана в прошлом, как осуществлялся надзор за арестантами", — рассказал офицер ФСИН России, специалист по истории уголовно-исполнительной системы кандидат исторических наук Владимир Лебедев.