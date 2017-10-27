Архангельская область первой приняла участие в конкурсе "Живая летопись"

АРХАНГЕЛЬСК, 27 окт — РИА Новости. Архангельская область первой в стране включилась в общероссийский проект "Живая летопись. Судьба семьи в истории страны", сообщает корреспондент РИА Новости.

Школьники Поморья стали авторами сборников, посвящённых родному краю. В своих литературных работах учащиеся 6-11 классов из шести десятков школ региона старались рассказать историю своего рода, отобразив, сколь тесно она переплетена с историей России. Всего на конкурс было представлено более 350 текстов. Учителя координировали процесс и участвовали в составлении сборников.

По завершении конкурса в правительстве области состоялось награждение участников, чьи работы были признаны лучшими. В состав жюри, оценившего труды юных северян, вошли актриса театра и кино Алиса Гребенщикова и телеведущая Тутта Ларсен, а возглавил его губернатор области Игорь Орлов.

К чествованию победителей присоединился председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев. "Вы соотнесли летописи ваших семей с теми событиями, что происходили в нашей стране в прежние, совсем непростые времена. Очень важно знать историю своего государства, своей земли, своей семьи. И замечательно, что в год 80-летия нашей области нам выпала честь стать пилотным регионом и открыть этот конкурс", — отметил премьер.

По мнению организаторов конкурса, некоторые работы можно назвать подлинной литературой, но самое главное, что во всех рассказах присутствует удивительная, живая интонация.

Алиса Гребенщикова отметила, что все конкурсные работы дышат любовью и искренностью, в них видна увлечённость и погружение в свое исследование. "Это увлечённость как историей собственной семьи, так и историей страны. Люди, владеющие пером и умеющие выступить в роли летописцев, ценились всегда. И то, что сегодня сделали эти ребята, очень ценно", — уверена она.

Благодаря поддержке губернатора школьники Архангельской области продолжат участвовать в проекте и в следующем году. По словам Орлова, конкурс прививает молодежи семейные ценности, дает возможность сопоставить, соотнести собранные факты с событиями, происходившими в стране, понять, что за цифрами и датами стоят судьбы, жизни людей, в том числе, и их предков.

Юные литераторы, уже поучаствовавшие в проекте "Живая летопись. Судьба семьи в истории страны", в качестве поощрения за свой труд получили в подарок изданные сборники со своими сочинениями и множество других призов. Самым неожиданным подарком оказались открытки с автографом писателя-фантаста Джорджа Мартина, по произведениям которого снят культовый телесериал "Игра престолов".

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