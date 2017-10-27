Выходные в Москве: концерт Kasabian, мюзикл в МДМ и выставка в ГМИИ

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Последние выходные октября москвичи и гости столицы могут провести на масштабной выставке Хаима Сутина в Пушкинском музее или посетить аудиоспектакль по экспозиции художника Михаила Шемякина в Музее русского импрессионизма, зажечь на сплит-шоу двух британских групп Kasabian+Slaves или насладиться ледовым спектаклем по классическому сюжету "Ромео и Джульетты", а также окунуться в романтический мир мюзикла "Привидение" или оценить премьеру спектакля "Матрешки на округлости земли" в театре "Модерн".
Выставки
Музей русского импрессионизма приглашает гостей на выставку не самого известного, но очень самобытного русского художника-импрессиониста Михаила Шемякина. В состав экспозиции вошли более 50 работ живописца, которого Коровин однажды сравнил с самим Рафаэлем, — портреты людей прошлого века, исполненные с чутким вниманием к деталям и настроению героев. Ближе познакомиться с самим Шемякиным и судьбой его моделей позволит саундпроменад, специально подготовленный для выставки драматургом Юлией Поспеловой и актерами "Мастерской Дмитрия Брусникина". Посетители музея услышат, как солистка Большого исполняет арию из новой оперы Сергея Рахманинова, оценят, как Федор Шаляпин пытался изобразить монаха с портрета авторства Шемякина, а также узнают интересные факты о жизни художника, основанные на неопубликованных воспоминаниях его сына.
Концерты
Субботним вечером в "Лужниках" состоится премьера ледового музыкального спектакля "Ромео и Джульетта", постановщиком которого выступил Илья Авербух. Великое произведение Шекспира стало отправной точкой для фантазии постановщика: по его словам, он стремился показать скрытые линии текста, рассказать эту историю, где любовь по-прежнему играет ключевую роль, по-новому. Зрителей ожидает шоу с невероятной сценографией — специально для постановки художник по декорациям Нина Кобиашвили создала мир, объединяющий средневековую Великобританию и Италию. Кроме того, для воссоздания атмосферы того времени Авербух ввел в спектакль многочисленные фехтовальные сцены. На лед в этот вечер выйдут Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин в главных ролях, а также Алексей Ягудин, Роман Костомаров и другие звезды фигурного катания.
Театр
В воскресенье на сцене театра "Модерн" состоится премьерный показ спектакля "Матрешки на округлости земли" режиссера Юрия Грымова. В основе постановки лежит одноименная пьеса современного драматурга Екатерины Нарши. Сюжет лирической комедии разворачивается вокруг судеб обычных женщин, которых автор иронично называет Матрешками. Зрители познакомятся с матрешкой-космонавтом, матрешкой с музыкальным образованием, а также мужчинами, которые их окружают. В течение всего действия гостей театра ожидают личные откровения, а Матрёшек — серьёзные испытания. Роли в постановки исполняют Лика Нифонтова, Мария Орлова, Надежда Меньшова и другие.