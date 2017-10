Выходные в Москве: концерт Kasabian, мюзикл в МДМ и выставка в ГМИИ

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Последние выходные октября москвичи и гости столицы могут провести на масштабной выставке Хаима Сутина в Пушкинском музее или посетить аудиоспектакль по экспозиции художника Михаила Шемякина в Музее русского импрессионизма, зажечь на сплит-шоу двух британских групп Kasabian+Slaves или насладиться ледовым спектаклем по классическому сюжету "Ромео и Джульетты", а также окунуться в романтический мир мюзикла "Привидение" или оценить премьеру спектакля "Матрешки на округлости земли" в театре "Модерн".

Выставки

В ГМИИ имени Пушкина открылась масштабная ретроспектива французского художника русского происхождения Хаима Сутина. Своим творчеством мастер, чьи работы послужили вдохновением для таких художников, как Джексон Поллок и Марк Ротко, сумел объединить старую европейскую живопись с новым течением в искусстве. Живопись Сутина отличается неповторимой техникой и очень эмоциональной манерой цветопередачи. От внимательного зрителя не ускользнет очевидное восхищение, которое художник испытывал перед творчеством Рембрандта. На экспозиции в Пушкинском музее представлено более 60 произведений, в числе которых картины самого Сутина, работы старых мастеров, оказавших на него влияние, и полотна современных художников, которых можно считать его последователями. Проект реализован совместно с парижским Музеем Орсэ.

Музей русского импрессионизма приглашает гостей на выставку не самого известного, но очень самобытного русского художника-импрессиониста Михаила Шемякина. В состав экспозиции вошли более 50 работ живописца, которого Коровин однажды сравнил с самим Рафаэлем, — портреты людей прошлого века, исполненные с чутким вниманием к деталям и настроению героев. Ближе познакомиться с самим Шемякиным и судьбой его моделей позволит саундпроменад, специально подготовленный для выставки драматургом Юлией Поспеловой и актерами "Мастерской Дмитрия Брусникина". Посетители музея услышат, как солистка Большого исполняет арию из новой оперы Сергея Рахманинова, оценят, как Федор Шаляпин пытался изобразить монаха с портрета авторства Шемякина, а также узнают интересные факты о жизни художника, основанные на неопубликованных воспоминаниях его сына.

Концерты

В субботу на сцене Stadium выступят сразу две британские рок-группы — Kasabian и Slaves, которые представят уникальное шоу; именно в России начнется их совместный европейский тур. На радость московским поклонникам, в столицу Kasabian зачастили: буквально несколько месяцев назад они были хэдлайнерами Пикника "Афиши", где представили композиции с нового альбома For Crying Out Loud, раскачали фанатов безусловными хитами Club Foot, Vlad the Impaler, а также заставили многотысячную толпу прыгать под Fire. А вот хардкор-панк-дуэт Slaves действительно станет специальным гостем — их в России не было уже около двух лет. Сомневаться в том, что зажигательные британцы приготовили для москвичей мощное шоу, не приходится. Организаторами концерта выступает агентство Pop Farm.

Субботним вечером в "Лужниках" состоится премьера ледового музыкального спектакля "Ромео и Джульетта", постановщиком которого выступил Илья Авербух. Великое произведение Шекспира стало отправной точкой для фантазии постановщика: по его словам, он стремился показать скрытые линии текста, рассказать эту историю, где любовь по-прежнему играет ключевую роль, по-новому. Зрителей ожидает шоу с невероятной сценографией — специально для постановки художник по декорациям Нина Кобиашвили создала мир, объединяющий средневековую Великобританию и Италию. Кроме того, для воссоздания атмосферы того времени Авербух ввел в спектакль многочисленные фехтовальные сцены. На лед в этот вечер выйдут Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин в главных ролях, а также Алексей Ягудин, Роман Костомаров и другие звезды фигурного катания.

Театр

На сцене МДМ продолжаются показы мюзикла "Привидение", основанного на одноименном фильме 1990 года, роли в котором исполнили Патрик Суэйзи, Деми Мур и Вупи Голдберг. По сюжету мюзикла, в жизни молодой пары Сэма и Молли ничто не предвещает беды, но в один вечер на влюблённых нападает грабитель и убивает Сэма. Его душа застревает между миром живых и мёртвых, и он узнаёт, что ограбление и убийство были подстроены, а Молли угрожает смертельная опасность. Отныне Сэм — привидение, которому во что бы то ни стало надо защитить свою любимую и наказать преступников. Саундтреком к картине стала композиция Unchained Melody, занесенная в Книгу рекордов Гиннеса как песня с наибольшим числом кавер-версий. Она также звучит и в мюзикле на сцене МДМ. В образе влюбленных зрители увидят актрису Галину Безрук и актера Павла Левкина.

В воскресенье на сцене театра "Модерн" состоится премьерный показ спектакля "Матрешки на округлости земли" режиссера Юрия Грымова. В основе постановки лежит одноименная пьеса современного драматурга Екатерины Нарши. Сюжет лирической комедии разворачивается вокруг судеб обычных женщин, которых автор иронично называет Матрешками. Зрители познакомятся с матрешкой-космонавтом, матрешкой с музыкальным образованием, а также мужчинами, которые их окружают. В течение всего действия гостей театра ожидают личные откровения, а Матрёшек — серьёзные испытания. Роли в постановки исполняют Лика Нифонтова, Мария Орлова, Надежда Меньшова и другие.