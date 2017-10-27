Место под солнцем: российская анимация учится быть востребованной в мире

МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Более 40 стран мира ежегодно отмечают Международный день анимации 28 октября, не остается в стороне и Россия: в канун праздника РИА Новости пообщались с представителями ведущих анимационных студий страны, которые рассказали о состоянии российской анимации, постарались объективно оценить ее достоинства и недостатки, а также поделились своим видением дальнейшего развития индустрии.

Первыми зрителями, которым посчастливилось увидеть анимированное изображение, стали гости известного французского изобретателя и художника Эмиля Рейно: почтенную парижскую публику он пригласил на показ движущихся картинок. Свое удивительное развлечение Рейно назвал "оптическим театром".

С тех пор прошло более 120 лет — сегодня анимация поражает воображение разнообразием техник, тем и героев, но именно дата первой демонстрации прообраза современных мультфильмов стала Международным днем анимации. Праздник для профессионалов этой отрасли и преданных ее поклонников отмечается в более чем 40 странах мира.

Россия присоединилась к торжеству в 2007 году, в память о режиссере-аниматоре Александре Татарском, создателе популярных мультфильмов "Пластилиновая ворона", "Следствие ведут Колобки", "Падал прошлогодний снег" и основателя анимационной студии "Пилот". Накануне торжества агентство РИА Новости пообщалось с представителями ведущих российских студий, которые в этот день обещали сделать еще больше хороших мультфильмов.

"Для нас это праздник во время работы. У нас профессия благодарная, каждый день как праздник", — отметил директор студии "Союзмультфильм" Борис Машковцев.

Анимация на подъеме

В конце мая представители российских анимационных студий встретились с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить проблемы и пути развития анимационной отрасли. Несмотря на то, что в последние годы она показывает положительную динамику развития, а мультфильмы отечественного производства представляют интерес для зарубежных партнеров, особыми льготами и преференциями компании по-прежнему не наделены. Тогда аниматоры выступили за то, чтобы отрасль была приравнена к IT-индустрии, и встретили одобрение главы государства.

По мнению гендиректора компании "Маша и Медведь" Дмитрия Ловейко, за последние 10 лет многое изменилось: улучшилось качество анимации, появились новые проекты и студии, расширились образовательные возможности, а количество специалистов в индустрии за пять лет увеличилось в два раза.

Сегодня некоторые полнометражные мультфильмы не только достойно смотрятся на российском рынке, но и имеют успех за рубежом. Ловейко уточнил, что значительную поддержку в лице телеканалов получила сериальная анимация: они выступают и в качестве инвесторов, и имеют возможность продвигать проекты.

"Благодаря открытости рынка и возможности участвовать в зарубежных фестивалях и выставках авторского и анимационного кино, которые проходят в Каннах, Лас-Вегасе, Гонконге, Шанхае, Анси, у нас имеется представление о том, куда нужно двигаться дальше и что надо делать, чтобы получать положительные результаты не только здесь, в России, но и за рубежом. В целом наблюдается положительный вектор развития детской анимации в России", — пояснил Ловейко.

С ним согласна и гендиректор продюсерской компании "Аэроплан" Юлия Сафонова. Она отметила, что российская анимация находится на подъеме – как, впрочем, и анимация во всем мире. "Одна из причин, почему мультфильмы стали так востребованы — скачок в технологиях. Сейчас у каждого взрослого и почти у каждого ребенка есть в руках устройство, которое позволяет неограниченно потреблять мультимедийный контент. Все это породило общую мировую потребность в такой продукции. Спрос стимулирует и количество, и разнообразие, и креативность, и новизну, и активное вовлечение в анимацию новых технологий", — сказала Сафонова.

Она выразила уверенность, что российская анимация в полной мере отражает эту тенденцию, имея при этом большую художественную традицию, критическое отношение к своему труду и желание учиться на мировом опыте.

"Традиционно высокая творческая планка, желание создать нечто идеальное, что завоевало бы сердца зрителей, сегодня действительно повышают ценность российской анимации в глазах мирового сообщества", — заключила Сафонова.

То в жар, то в холод

Несмотря на очевидный подъем, работы в анимационной отрасли предстоит проделать немало — профессионалы адекватно оценивают актуальное состояние мультипликации в России, подмечая и достоинства, и недостатки. Так, по мнению режиссера анимационной студии "Мельница" Константина Бронзита, который был дважды номинирован на "Оскар" с мультфильмами "Уборная история — любовная история" и "Мы не можем жить без космоса", российские проекты на зарубежном рынке все же встречают с умеренным интересом.

"Мы знаем, что есть отдельные прецеденты успешных продаж за рубеж некоторых современных российских сериалов. Это замечательно! Но общая картина совершенно другая: никто из-за рубежа в очереди за покупками наших фильмов не стоит. Тут никаких иллюзий быть не должно", — пояснил режиссер.

Он отметил, что количество анимационных картин значительно увеличилось, при этом не все из них могут похвастаться высоким качеством. "Состояние российской анимации — то в жар, то в холод. То есть деньги на производство, то их нет. Вроде, фильмов делается много, гораздо больше, чем в застойные времена Советского Союза! Но все это очень разного качества, которое чаще всего оставляет желать лучшего. А реальных творческих побед из всего этого вала насчитываются единицы", — сказал Бронзит.

По словам руководителя студии Open Alliance Media, режиссера сериала "Джинглики" Антона Верещагина, на данный момент специалисты стараются повышать качество продукции, поскольку "дизайн в российской анимации был и остается очень "совковым".

"В целом наш 3D-контент встает в бесконечную серую очередь, он ничем не отличается от того, что делают в мире. И каналам, и зрителям нужны выделяющиеся продукты. У российской анимации не получается делать полнометражные мультфильмы уровня "Дисней", и это связано не с бюджетами, а с нехваткой специалистов с современным свежим видением", — подчеркнул Верещагин. Он отметил, что в целом отрасль получает достаточно средств, но испытывает нехватку идей.

Дмитрий Ловейко также назвал успех таких российских проектов, как "Смешарики", "Маша и Медведь", "Снежная королева" и других скорее исключением, которое, впрочем, показывает, что российская анимация при грамотном продвижении может позиционировать себя "не хуже других анимационных держав".

"На данный момент могу сказать, что с нашим количеством анимации мы еще не очень заметны на глобальном рынке", — констатировал он, но отметил, что российская анимация постоянно присутствует на крупнейших форумах, доказывая свое развитие.

Ловейко добавил, что большим прорывом для российских студий станет возможное сотрудничество с такими мировыми лидерами, как Amazon, Google и Apple.

Меньше, да лучше

Директор студии "Союзмультфильм" Борис Машковцев одной из проблем российской анимации считает малый объем производимой продукции.

"От зарубежных компаний мы отстаем объемами производства. Да, мы пока еще только учимся делать контент, который действительно универсален, подходит для всего мира, хотя мы этому обучаемся, на мой взгляд, достаточно быстро. Но основная проблема в том, что мы производим его в очень малых количествах. Пока мы доберемся до того, чтобы получить пакет фильмов, которые действительно можно продать, проходит очень много лет", — сказал он.

По словам директора "Союзмультфильма", сейчас отрасль развивается достаточно медленно из-за сложностей в экономике, поэтому представители индустрии вместе с правительством России, правительством Москвы и Минкультуры РФ стараются отыскать пути дополнительной стимуляции развития. В частности, толчок для создания новых проектов или для масштабирования существующих может дать присвоение студии статуса технопарка. После встречи с аниматорами президент Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с московскими властями проработать этот вопрос к февралю 2018 года.

По уточнению Дмитрия Ловейко, в мире производится около 20 тысяч часов анимации в год, а в России лишь 60-80 часов. При этом в стране существует около 40 студий, но большинство из них — маленькие студии, которые занимаются авторскими проектами, и осваивать новые технологии им бывает достаточно сложно. В итоге и выходит, что российская анимация составляет менее 1% от мировых анимационных работ.

"У нас, несомненно, есть очень хороший потенциал, но для того, чтобы его полностью реализовать, надо сделать так, чтобы российская анимация стала частью мировой анимационной индустрии… Чтобы поднять российскую анимацию на новый уровень, надо участвовать в больших международных проектах, надо выходить на большие коммуникации, как Netflix", — заключил Ловейко.