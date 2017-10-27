Театр "Школа драматического искусства" представит спектакль "Мертвые души"

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Московский театр "Школа драматического искусства" (ШДИ) представит в пятницу вторую премьеру нового сезона — спектакль "Мертвые души", сообщает пресс-служба театра.

Автор постановки Игорь Яцко, который также исполнит в спектакле заглавную роль Чичикова. Сценография и костюмы — Владимир Ковальчук. Премьерные показы пройдут 27, 28 и 29 октября.

В постановке Яцко поэма Гоголя "Мертвые души" предстанет как путешествие Чичикова.

"Булгаков и Гоголь, а их многое роднит — одни из самых любимых моих писателей. Их творчество для меня — это такая особая ниша. Я много работал с булгаковской прозой, не так давно поставил "Игроков" Гоголя, а теперь решил обратиться к "Мертвым душам" Николая Васильевича. Главное внимание в спектакле я уделил диалогам, очень мощным и драматичным. Шесть бесед Чичикова с Маниловым, Ноздревым, Коробочкой, Собакевичем, Плюшкиным, Дамой приятной во всех отношениях", — рассказал Яцко РИА Новости.

По словам режиссера, за персонажами гоголевских помещиков стоят страшные разрушительные силы, да и сам Чичиков не просто подлец, а настоящий "черт". Конфликт этой истории — борьба зла со злом, победителем которой может быть только тот самый "гоголевский" смех.

"Для меня "Мертвые души" — спектакль-притча, спектакль путешествие. Путешествие подобно дантевскому — через ад, чистилище и рай. Едет Чичиков на своей бричке с запада на восток, держит путь через всю Россию. И, несмотря на горькую картину российской жизни, завершает Гоголь "Мертвые души" словами, в которых есть оптимизм и надежда: "Русь, куда же несешься ты? Дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик, гремит и становится ветром, разорванный в куски воздух, летит мимо все, что ни есть на земле, и, косясь, постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства", — процитировал поэму Яцко.