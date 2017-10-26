Миронов назвал "Матильду" шикарно костюмированной мелодрамой

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов после просмотра фильма режиссёра Алексея Учителя "Матильда" назвал его хорошо костюмированной мелодрамой, в которой нет ничего, что оскорбляло бы чувства верующих.

В четверг депутаты посмотрели "Матильду" в стенах Госдумы.

"Я посмотрел этот фильм. Фильм мне не понравился. Это шикарно костюмированная мелодрама, а я мелодрамы не люблю. Того шума, который сопровождает его, он не стоит, ничего оскорбляющего чувства верующих там нет", — заявил Миронов журналистам.

Фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Задолго до выхода в прокат картина вызвала общественный резонанс. Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская. Парламентарий десятки раз просила Генпрокуратуру проверить картину и призывала отозвать у фильма прокатное удостоверение, но надзорное ведомство не нашло оснований для вмешательства в ситуацию.