Мэр Симферополя заявил, что, возможно, посмотрит Матильду по телевизору

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости, Виктор Лященко. Глава городской администрации Симферополя Игорь Лукашев заявил, что не пойдет в кинотеатр на просмотр фильма Алексея Учителя "Матильда", назвав ажиотаж вокруг кинокартины надуманным.

Показ фильма в кинотеатрах Крыма стартовал в четверг, в день общероссийской премьеры. "Матильду" показывают в нескольких кинотеатрах Симферополя, два из них расположены в пешеходной зоне центра города.

"Я не собирался смотреть этот фильм, мне не до "Матильды", честного говоря, сейчас, по 16 часов я на работе. Это обычный фильм, я не знаю, что там такого. Сняли фильм про царя. Я не пойду (на сеанс), мне есть чем заниматься, сейчас не до фильмов. Потом, может, посмотрю по телевизору", — сказал Лукашев журналистам.

По его мнению, ажиотаж вокруг фильма надуманный. "Это проблема надуманная. Не знаю, кому это надо", — подчеркнул глава администрации.

Общероссийская премьера "Матильды", которая рассказывает о взаимоотношениях наследника русского престола, будущего императора Николая II и балерины Мариинского театра Матильды Кшесинской, состоялась 26 октября. Задолго до выхода в прокат картина вызвала широкий общественный резонанс. Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская.