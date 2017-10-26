Норвежская актриса обвинила Вайнштейна в изнасиловании

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.Норвежская актриса и модель Натассия Мальте (Natassia Malthe) обвинила скандально известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна в изнасиловании, сообщает газетаLos Angeles Times.

По словам женщины, инцидент произошел в феврале 2008 года в лондонской гостинице Sanderson, где она остановилась. Мальте сообщила, что Вайнштейн пришел к ней в номер и сделал непристойное предложение. Взамен он пообещал дать ей роль в новом фильме. По словам Мальте, после того, как она отказала Вайнштейну, он силой принудил ее к сексу.

Мальте сообщила, что Вайнштейн связался с ней, когда она вернулась в Лос-Анджелес, и предложил пробы на роль в музыкальном фильме "Девять". Актриса приехала на встречу с Вайнштейном в гостиницу, где от него последовало очередное непристойное предложение.

Как пишет издание, признания Мальте прозвучали на пресс-конференции в Нью-Йорке в среду. На ней актрису сопровождала адвокат Глория Олред, которая занимается защитой еще нескольких женщин, обвиняющих Вайнштейна в сексуальных домогательствах.

Олред заявила, что ее подзащитная пока не решила, будет ли сотрудничать с расследованием, проводимым в отношении продюсера. Адвокат также предложила компании Weinstein Co., основателем которой является Вайнштейн, создать фонд для женщин, которые могут доказать, что пострадали от действий известного продюсера.

В последние недели в США набирает обороты скандал: десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу, обвиняют Вайнштейна в сексуальных домогательствах и изнасилованиях. Продюсер был уволен со всех постов, включая посты в основанной им и носящей его имя компании, которая уже начала переговоры о продаже частному инвестору.

Расследование в отношении Вайнштейна начала полиция Лос-Анджелеса. По данным СМИ, генпрокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман также начал гражданское расследование в отношении компании Weinstein Co.