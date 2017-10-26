Норвежская актриса обвинила Вайнштейна в изнасиловании

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.Норвежская актриса и модель Натассия Мальте (Natassia Malthe) обвинила скандально известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна в изнасиловании, сообщает газетаLos Angeles Times.
Мальте сообщила, что Вайнштейн связался с ней, когда она вернулась в Лос-Анджелес, и предложил пробы на роль в музыкальном фильме "Девять". Актриса приехала на встречу с Вайнштейном в гостиницу, где от него последовало очередное непристойное предложение.
Как пишет издание, признания Мальте прозвучали на пресс-конференции в Нью-Йорке в среду. На ней актрису сопровождала адвокат Глория Олред, которая занимается защитой еще нескольких женщин, обвиняющих Вайнштейна в сексуальных домогательствах.
Олред заявила, что ее подзащитная пока не решила, будет ли сотрудничать с расследованием, проводимым в отношении продюсера. Адвокат также предложила компании Weinstein Co., основателем которой является Вайнштейн, создать фонд для женщин, которые могут доказать, что пострадали от действий известного продюсера.
Расследование в отношении Вайнштейна начала полиция Лос-Анджелеса. По данным СМИ, генпрокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман также начал гражданское расследование в отношении компании Weinstein Co.