В Крыму гарантировали безопасность во время показа "Матильды"

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости.Крымчане могут быть спокойны за свою безопасность и общественный порядок в период показа фильма Алексея Учителя "Матильда", сообщила РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей МВД по Крыму полковник внутренней службы Ольга Кондрашова.

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Показ фильма в кинотеатрах Симферополя стартовал в четверг. Это один из немногих фильмов, на который был открыт предзаказ билетов.

"Основная задача органов внутренних дел республики Крым — это обеспечение общественного порядка, в любое время, в том числе, в период показа этого фильма. Крымчане могут быть абсолютно спокойными в части того, что их безопасность и общественный порядок будут обеспечены в полном объеме", — сказала РИА Новости Кондрашова.

По ее словам, в Крыму на время показа фильма предприняты аналогичные меры безопасности, что и в других регионах РФ.

Премьера фильма также состоялась в Севастополе. В городе-герое показывать картину будут всего четыре кинотеатра, но в их числе один из самых крупных и популярных в городе "Муссон". В нем запланировано 10 сеансов в сутки, при этом на вечерние показы уже забронировано до 70% мест.

В полиции города не отмечают никакого напряжения в связи с премьерой фильма.

"Обстановка спокойная, причин для усиления мер безопасности в связи с премьерой фильма на данный момент нет", — сказали РИА Новости в пресс-службе городского МВД.

Общероссийская премьера "Матильды", которая рассказывает о взаимоотношениях наследника русского престола, будущего императора Николая II и балерины Мариинского театра Матильды Кшесинской, состоялась 26 октября. Задолго до выхода в прокат картина вызвала широкий общественный резонанс. Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская.

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