Отцы и дети: Улюкаев-младший рассказал о съемках фильма "Папа, сдохни"

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости, Анна Михайлова. Редкий случай, когда ажиотаж вокруг фильма вызывает личность оператора. С черной комедией Кирилла Соколова "Папа, сдохни" произошло ровно это. Внимание прессы к картине, которая выйдет в прокат лишь в 2018 году, привлек тот факт, что ее снимает сын бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева — Дмитрий.

Улюкаев-младший является соучредителем кинокомпании "Белое зеркало", а также оператором фильма. Создатели картины рассказали РИА Новости о выборе названия и о том, как известная фамилия влияет на отношение к материалу.

© Фото предоставлено кинокомпанией "Белое Зеркало" Режиссер Кирилл Соколов и оператор Дмитрий Улюкаев на съемках фильма "Папа, сдохни" © Фото предоставлено кинокомпанией "Белое Зеркало" Режиссер Кирилл Соколов и оператор Дмитрий Улюкаев на съемках фильма "Папа, сдохни"

Новость о том, что сын находящегося под следствием Алексея Улюкаева снимает фильм с хлестким названием "Папа, сдохни", вызвала большой резонанс. Масла в огонь подлила информация о том, что картина субсидируется Министерством культуры. Однако вскоре выяснилось, что к делу бывшего главы экономического ведомства фильм не имеет никакого отношения. "Папа, сдохни" — черная комедия о любви и мести", — раскрывает сюжет режиссер картины Кирилл Соколов.

"Молодой парень решает отомстить обидчику своей возлюбленной — ее родному отцу. Но, как мы все знаем, месть не приводит ни к чему хорошему. Разверзается настоящий хаос, некоторым героям стоящий жизни", — говорит режиссер.

"Сегодня есть потребность в более честной рефлексии на тему окружающей нас реальности, — продолжает Кирилл Соколов. — Создавать инфантильное, наивное, а главное, далекое от жизни кино — неинтересно и нечестно. Но и пугать бедного зрителя, пришедшего в кино субботним вечером отдохнуть, тоже не хочется. Остается совместить искреннюю авторскую боль, честный взгляд и более ироничную, легкую форму повествования, позволяющую самые невеселые темы рассказывать с улыбкой. Пусть иногда и с улыбкой висельника".

Режиссер признался, что ему досадно, что журналисты начали обсуждать не достоинства и недостатки будущего фильма, а лишь известную фамилию оператора. Что касается выбора названия картины, Соколов объяснил его так: "Оно молодое, яркое, дерзкое, привлекающее внимание и, что самое главное, хорошо передающее настроение и тон фильма! Но это по-прежнему рабочее название, как и второй вариант — просто "Папа".

© Фото предоставлено кинокомпанией "Белое Зеркало" Оператор Дмитрий Улюкаев и режиссер Кирилл Соколов на съемках фильма "Папа, сдохни" © Фото предоставлено кинокомпанией "Белое Зеркало" Оператор Дмитрий Улюкаев и режиссер Кирилл Соколов на съемках фильма "Папа, сдохни"

По иронии, увлечение Дмитрия Улюкаева кинематографом началось с подаренной отцом камеры.

"Сначала снимать на камеру было моим хобби — отец привез из командировки видеокамеру, и я был пленен возможностью создавать свою реальность. А когда подошла пора определяться с будущей профессией, я понял, что больше ни к чему конкретному душа не лежит", — вспоминает Дмитрий.

© Фото предоставлено кинокомпанией "Белое Зеркало" Актер Михаил Горевой и режиссер Кирилл Соколов на съемках фильма "Папа, сдохни" © Фото предоставлено кинокомпанией "Белое Зеркало" Актер Михаил Горевой и режиссер Кирилл Соколов на съемках фильма "Папа, сдохни"

Улюкаев-младший окончил ВГИК и свой первый полный метр снял еще в 2007 году. Всего на счету 34-летнего оператора девять картин, среди которых высоко оцененная критиками комедия Василия Сигарева "Страна Оз". Профессиональные качества Дмитрия высоко ценит и режиссер фильма "Папа, сдохни" Кирилл Соколов, который впервые работает с Улюкаевым.

© Фото предоставлено кинокомпанией "Белое Зеркало" Актриса Евгения Крегжде на съемках фильма "Папа, сдохни" © Фото предоставлено кинокомпанией "Белое Зеркало" Актриса Евгения Крегжде на съемках фильма "Папа, сдохни"

"Мы с Софико (продюсер фильма "Папа, сдохни" Софико Кикинавелидзе. — Прим. ред.) уже вовсю обсуждали проект, как и что будем делать. Встал вопрос оператора. Она предложила попробовать Диму, так как они до этого сделали вместе несколько фильмов. Мы познакомились, ему история тоже понравилась. Сняли совместно музыкальный клип, чтобы проверить друг друга в работе. Тоже все сошлось, отлично поняли и услышали друг друга. Так сотрудничество и началось. По результатам 12 прошедших смен могу сказать, что ни разу о выборе не пожалел, он действительно крутой оператор", — поделился Соколов. Сам Дмитрий о работе говорит с увлечением и любовью.

"Эта профессия является самой кинематографической из всех кинопрофессий. Именно оператор — ключевое звено в создании фильма, в претворении сценария в визуальную форму. К тому же эта профессия являет собой уникальный симбиоз художества, творчества, техники и технологии, и одно без другого тут быть не может", — поделился Улюкаев.

Дмитрий отмечает, что решение стать совладельцем кинокомпании "Белое зеркало" тоже было продиктовано любовью к операторскому делу и не идет вразрез с его непосредственным участием в проектах студии.

"Я как раз стал соучредителем кинокомпании "Белое зеркало", оттого что хотелось самому выбирать качественный материал, с которым я бы работал как оператор. Увы, эта профессия зависима от материала и режиссера, и ожидание "подходящих" проектов могло бы затянуться. Так что с самого начала я был и остаюсь участником производства", — объясняет Улюкаев.

© Фото предоставлено кинокомпанией "Белое Зеркало" Актер Александр Кузнецов на съемках фильма "Папа, сдохни" © Фото предоставлено кинокомпанией "Белое Зеркало" Актер Александр Кузнецов на съемках фильма "Папа, сдохни"

Дмитрий уверяет, что известная фамилия не мешает ему в работе, ведь в киноиндустрии судят по профессионализму.

"Оператор — очень конкретная профессия, результат всегда на экране, а слова излишни. Мои работы говорят сами за себя — коллеги принимают, трудностей с известной фамилией не возникает", — отметил Улюкаев.

© Фото предоставлено кинокомпанией "Белое Зеркало" Актеры Виталий Хаев и Михаил Горевой на съемках фильма "Папа, сдохни" © Фото предоставлено кинокомпанией "Белое Зеркало" Актеры Виталий Хаев и Михаил Горевой на съемках фильма "Папа, сдохни"

Дмитрий признается, что не ожидал такой шумихи вокруг картины "Папа, сдохни", но относится к ситуации с иронией. Свое будущее связывает только с кино и не исключает, что через какое-то время его фамилия появится и на режиссерском кресле.

"Насчет режиссуры — иногда посещают такие мысли, но я возьмусь за это только если почувствую непреодолимый импульс сделать это. Только в этом случае стоит уходить в режиссуру. Пока мне интересно в своей профессии", — рассказал Дмитрий Улюкаев.