Отцы и дети: Улюкаев-младший рассказал о съемках фильма "Папа, сдохни"

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости, Анна Михайлова. Редкий случай, когда ажиотаж вокруг фильма вызывает личность оператора. С черной комедией Кирилла Соколова "Папа, сдохни" произошло ровно это. Внимание прессы к картине, которая выйдет в прокат лишь в 2018 году, привлек тот факт, что ее снимает сын бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева — Дмитрий.
Улюкаев-младший является соучредителем кинокомпании "Белое зеркало", а также оператором фильма. Создатели картины рассказали РИА Новости о выборе названия и о том, как известная фамилия влияет на отношение к материалу.
Новость о том, что сын находящегося под следствием Алексея Улюкаева снимает фильм с хлестким названием "Папа, сдохни", вызвала большой резонанс. Масла в огонь подлила информация о том, что картина субсидируется Министерством культуры. Однако вскоре выяснилось, что к делу бывшего главы экономического ведомства фильм не имеет никакого отношения. "Папа, сдохни" — черная комедия о любви и мести", — раскрывает сюжет режиссер картины Кирилл Соколов.
"Молодой парень решает отомстить обидчику своей возлюбленной — ее родному отцу. Но, как мы все знаем, месть не приводит ни к чему хорошему. Разверзается настоящий хаос, некоторым героям стоящий жизни", — говорит режиссер.
Режиссер признался, что ему досадно, что журналисты начали обсуждать не достоинства и недостатки будущего фильма, а лишь известную фамилию оператора. Что касается выбора названия картины, Соколов объяснил его так: "Оно молодое, яркое, дерзкое, привлекающее внимание и, что самое главное, хорошо передающее настроение и тон фильма! Но это по-прежнему рабочее название, как и второй вариант — просто "Папа".
По иронии, увлечение Дмитрия Улюкаева кинематографом началось с подаренной отцом камеры.
"Сначала снимать на камеру было моим хобби — отец привез из командировки видеокамеру, и я был пленен возможностью создавать свою реальность. А когда подошла пора определяться с будущей профессией, я понял, что больше ни к чему конкретному душа не лежит", — вспоминает Дмитрий.
Улюкаев-младший окончил ВГИК и свой первый полный метр снял еще в 2007 году. Всего на счету 34-летнего оператора девять картин, среди которых высоко оцененная критиками комедия Василия Сигарева "Страна Оз". Профессиональные качества Дмитрия высоко ценит и режиссер фильма "Папа, сдохни" Кирилл Соколов, который впервые работает с Улюкаевым.
"Эта профессия является самой кинематографической из всех кинопрофессий. Именно оператор — ключевое звено в создании фильма, в претворении сценария в визуальную форму. К тому же эта профессия являет собой уникальный симбиоз художества, творчества, техники и технологии, и одно без другого тут быть не может", — поделился Улюкаев.
"Я как раз стал соучредителем кинокомпании "Белое зеркало", оттого что хотелось самому выбирать качественный материал, с которым я бы работал как оператор. Увы, эта профессия зависима от материала и режиссера, и ожидание "подходящих" проектов могло бы затянуться. Так что с самого начала я был и остаюсь участником производства", — объясняет Улюкаев.
Дмитрий уверяет, что известная фамилия не мешает ему в работе, ведь в киноиндустрии судят по профессионализму.
"Оператор — очень конкретная профессия, результат всегда на экране, а слова излишни. Мои работы говорят сами за себя — коллеги принимают, трудностей с известной фамилией не возникает", — отметил Улюкаев.
Дмитрий признается, что не ожидал такой шумихи вокруг картины "Папа, сдохни", но относится к ситуации с иронией. Свое будущее связывает только с кино и не исключает, что через какое-то время его фамилия появится и на режиссерском кресле.
"Насчет режиссуры — иногда посещают такие мысли, но я возьмусь за это только если почувствую непреодолимый импульс сделать это. Только в этом случае стоит уходить в режиссуру. Пока мне интересно в своей профессии", — рассказал Дмитрий Улюкаев.