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Культура

Кинопремьеры недели: "Матильда" выходит в широкий прокат

Сюжет:
Скандал вокруг фильма "Матильда" (304)
16:0925.10.2017
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПремьера фильма Алексея Учителя Матильда. Архивное фотоПремьера фильма Алексея Учителя Матильда. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Нашумевшая историческая мелодрама Алексея Учителя "Матильда", фильм ужасов "Пила-8" и смелый режиссерский дебют Анны Крайс "Нашла коса на камень" выходят в прокат на этой неделе.

Матильда

Афиша фильма А. Учителя Матильда. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Опрос показал отношение россиян к "Матильде"
Наконец-то у всех появится возможность посмотреть фильм, про который все слышали — и даже успели составить свое мнение, но мало кто видел. Фильм Алексея Учителя рассказывает об увлечении наследника российского престола — будущего императора Николая II — балериной Матильдой Кшесинской. Некоторым сама идея того, что помазанник Божий может быть кем-то увлечен до брака, показалась крамольной и абсолютно недопустимой. Задолго до выхода в прокат картина вызвала широкий общественный резонанс. Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская. Парламентарий несколько раз просила Генпрокуратуру проверить картину и призывала отозвать у фильма прокатное удостоверение с маркировкой 16+, но надзорное ведомство не нашло оснований для вмешательства в ситуацию. Проверка МВД России с участием психологов и лингвистов показала, что в "трейлере кинокартины отсутствуют признаки возбуждения ненависти либо вражды и оскорбления чувств верующих, влекущие уголовную ответственность".

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Роль Кшесинской в фильме исполнила польская актриса Михалина Ольшанска, в роли Николая II — немецкий актер Ларс Айдингер, неоднократный номинант Германской кинопремии и Германской телепремии. Роль влюбленного в балерину офицера Воронцова досталась Даниле Козловскому, императрицу Александр Федоровну сыграла немецкая театральная актриса Луиза Вольфрам. Родителей мечущегося Ники сыграли Ингеборга Дапкунайте и Сергей Гармаш. Мнения критиков о качестве нового творения Учителя разделились, хотя все согласились с тем, что если бы не шумиха вокруг фильма, вряд ли бы на него обратили такое внимание. Столичный бомонд после премьеры фильма в Москве также был скуп на комментарии, хотя некоторые из гостей признались, что картина им не понравилась.

Пила-8

Ученики хореографических училищ сняли видео в поддержку Матильды
Воспитанники хореографических училищ сняли видео в поддержку "Матильды"
Тринадцать лет назад создатели фильма ужасов про маньяка Пилу представили его на День всех святых, и с тех пор целых семь лет представляли поклонникам ужастика по фильму в год. Спустя семь лет после последнего фильма было решено возобновить эту традицию. В очередной части франшизы после серии убийств выясняется, что маньяк Пила, может быть, и не умер, как предполагала полиция. Перед ней встает вопрос, действительно ли он восстал из мертвых или это уловка нового убийцы. За экранизацию взялись братья Сириг, а в главных ролях снялись Мэтт Пассмор, Тобин Белл и Каллум Кит Ренни.

Нашла коса на камень

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Поклонская перед московской премьерой "Матильды" призвала "задуматься"
Смелый дебют выпускницы академии искусств из Кельна Анны Крайс, который взял Гран-при Омского фестиваля "Движения". Действие фильма разворачивается в России 2000 года в городе Иваново. У семьи Миронович поминки: во время чеченской войны погиб младший сын Андрей. Антон, старший брат Андрея, исполняет его последнее желание: на рассвете он едет по городу на мотоцикле. Между тем влюбленная в Антона Вика становится жертвой насилия, а ее верующая мать совершает бессмысленное убийство. Виновных нет. В картине снялись Алексей Солончев, Екатерина Виноградова и Ксения Кутепова. "Нашла коса на камень" — микробюджетный, но честный трэш-хоррор, вырастающий, впрочем, в высокую драму — потому что имеет дело с незаживающей раной страны", — отметил критик Егор Москвитин.

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