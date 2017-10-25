Кинопремьеры недели: "Матильда" выходит в широкий прокат

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Нашумевшая историческая мелодрама Алексея Учителя "Матильда", фильм ужасов "Пила-8" и смелый режиссерский дебют Анны Крайс "Нашла коса на камень" выходят в прокат на этой неделе.

Матильда

Наконец-то у всех появится возможность посмотреть фильм, про который все слышали — и даже успели составить свое мнение, но мало кто видел. Фильм Алексея Учителя рассказывает об увлечении наследника российского престола — будущего императора Николая II — балериной Матильдой Кшесинской. Некоторым сама идея того, что помазанник Божий может быть кем-то увлечен до брака, показалась крамольной и абсолютно недопустимой. Задолго до выхода в прокат картина вызвала широкий общественный резонанс. Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская. Парламентарий несколько раз просила Генпрокуратуру проверить картину и призывала отозвать у фильма прокатное удостоверение с маркировкой 16+, но надзорное ведомство не нашло оснований для вмешательства в ситуацию. Проверка МВД России с участием психологов и лингвистов показала, что в "трейлере кинокартины отсутствуют признаки возбуждения ненависти либо вражды и оскорбления чувств верующих, влекущие уголовную ответственность".

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Пила-8

Роль Кшесинской в фильме исполнила польская актриса Михалина Ольшанска, в роли Николая II — немецкий актер Ларс Айдингер, неоднократный номинант Германской кинопремии и Германской телепремии. Роль влюбленного в балерину офицера Воронцова досталась Даниле Козловскому, императрицу Александр Федоровну сыграла немецкая театральная актриса Луиза Вольфрам. Родителей мечущегося Ники сыграли Ингеборга Дапкунайте и Сергей Гармаш. Мнения критиков о качестве нового творения Учителя разделились, хотя все согласились с тем, что если бы не шумиха вокруг фильма, вряд ли бы на него обратили такое внимание. Столичный бомонд после премьеры фильма в Москве также был скуп на комментарии, хотя некоторые из гостей признались, что картина им не понравилась.

Нашла коса на камень

Тринадцать лет назад создатели фильма ужасов про маньяка Пилу представили его на День всех святых, и с тех пор целых семь лет представляли поклонникам ужастика по фильму в год. Спустя семь лет после последнего фильма было решено возобновить эту традицию. В очередной части франшизы после серии убийств выясняется, что маньяк Пила, может быть, и не умер, как предполагала полиция. Перед ней встает вопрос, действительно ли он восстал из мертвых или это уловка нового убийцы. За экранизацию взялись братья Сириг, а в главных ролях снялись Мэтт Пассмор, Тобин Белл и Каллум Кит Ренни.

Смелый дебют выпускницы академии искусств из Кельна Анны Крайс, который взял Гран-при Омского фестиваля "Движения". Действие фильма разворачивается в России 2000 года в городе Иваново. У семьи Миронович поминки: во время чеченской войны погиб младший сын Андрей. Антон, старший брат Андрея, исполняет его последнее желание: на рассвете он едет по городу на мотоцикле. Между тем влюбленная в Антона Вика становится жертвой насилия, а ее верующая мать совершает бессмысленное убийство. Виновных нет. В картине снялись Алексей Солончев, Екатерина Виноградова и Ксения Кутепова. "Нашла коса на камень" — микробюджетный, но честный трэш-хоррор, вырастающий, впрочем, в высокую драму — потому что имеет дело с незаживающей раной страны", — отметил критик Егор Москвитин.