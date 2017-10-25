Пиотровский высоко оценивает сотрудничество с Белоруссией

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт — РИА Новости. Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский высоко оценивает профессиональные связи с белорусскими коллегами.

"У нас идет нормальное сотрудничество и сейчас у нас главная тема — дворец Паскевича. У нас хорошие связи с Белоруссией… Это вполне нормальные связи, более крепкие, чем с какой-либо другой бывшей республикой Советского Союза", — сказал он журналистам в среду.

Встреча с Пиотровским прошла в рамках экспертно-медийного тура с участием журналистов России и Белоруссии, организованного Постоянным Комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня".

Дворец Румянцевых-Паскевичей в Гомеле является памятником архитектуры 18-19 веков и композиционным центром Гомельского дворцово-паркового ансамбля. В настоящее время в нем находится музей.