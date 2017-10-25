В США умер актер, озвучивший мудрого примата в мультфильме "Король Лев"

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Американский актер Роберт Гийом, озвучивший одного из персонажей полнометражного мультфильма "Король Лев", скончался в США в возрасте 89 лет, передает телеканал CNN со ссылкой на жену актера Донну.

Как сообщает телеканал, Гийом скончался во вторник в своем доме в Лос-Анджелесе. По словам его жены, в последние несколько лет он болел раком простаты.

"Он вроде бы ушел так, как хотел бы каждый, в окружении любви и во сне", — сообщила Донна Гийом. Она добавила, что ее муж очень любил развлекать и смешить людей и особенно ценил свою роль в мультфильме "Король Лев", где он стал голосом антропоморфного мандрила Рафики.

Как отмечает телеканал, наибольшую известность Гийому принесла роль в комедийном сериале "Бенсон", который выходил в эфир на протяжении семи сезонов с 1979 по 1986 годы. За роль в сериале он был удостоен премии Эмми в 1985 году.