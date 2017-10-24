Поклонская перед премьерой "Матильды" призвала отказаться от ее просмотра

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская призвала задуматься, стоит ли ходить во вторник на премьеру фильма Алексея Учителя "Матильда".

Премьера фильма Алексея Учителя "Матильда", рассказывающего о взаимоотношениях наследника русского престола, будущего Императора Николая II и балерины Мариинского театра Матильды Ксешинской, пройдет в столице в кинотеатре "Октябрь" во вторник. В понедельник премьера "Матильды" прошла в Мариинском театре в Петербурге. Общероссийская премьера намечена на 26 октября.

"Я никого и ни за что не буду агитировать, я просто прошу задуматься. Многие вредные и губительные для себя вещи человек делает из любопытства: пробует наркотик, подписывается на группу смерти в интернете, лезет на крышу электрички и так далее. Так и сегодня на волне возникшего ажиотажа многим захочется сходить и посмотреть, о чем же так долго и неистово спорили, что хотели запретить, о какой угрозе предупреждали. Но здесь стоит соотнести сомнительную перспективу ознакомления с исторической подделкой и рисками иного характера", — заявила Поклонская РИА Новости.

Фильм "Матильда" рассказывает об увлечении наследника российского престола — будущего императора Николая II — балериной Матильдой Кшесинской. Задолго до выхода в прокат картина вызвала широкий общественный резонанс. Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская. Представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину.