Объем показа "Матильды" будет сравним с "Время первых", сообщил прокатчик

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Фильм "Матильда" Алексея Учителя выйдет в широкий прокат в России на 2,2 тысячи экранах, что сравнимо с такими отечественными блокбастерами, как "Салют-7" и "Время первых", сообщил глава "Каро-Премьер" Алексей Рязанцев.

В понедельник премьера "Матильды" прошла в Мариинском театре в Петербурге, во вторник она пройдет в Москве в кинотеатре "Октябрь". В широкий прокат картина выходит в четверг.

"У нас самый широкий букинг, сравнимый с росписью сеансовой последних отечественных блокбастеров, ничем не проигрывает зарубежным блокбастерам. Можно сравнить роспись с "Салют-7" и "Время первых", это 2,2 тысячи экранов, которые будут работать на картину", — сказал Рязанцев.

По его словам, количество билетов, проданных в предпродаже на "Матильду", превысило показатели картины "Гоголь. Начало" в полтора раза, а "Салюта-7" — в два раза. Он отметил, что особое внимание уделяется безопасности в кинотеатрах — все органы власти в регионах получили циркуляр от МВД и действуют согласно ему.

Рязанцев уточнил, что сложно прогнозировать сборы фильма, но они могут составить от 180 до 400 миллионов рублей.

Фильм "Матильда" рассказывает об увлечении наследника российского престола — будущего императора Николая II — балериной Матильдой Кшесинской. Задолго до выхода в прокат картина вызвала широкий общественный резонанс. Главными сторонами противостояния стали режиссер Алексей Учитель и депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская. Представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" "антироссийской и антирелигиозной провокацией", а Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину.