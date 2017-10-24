Куклачев опроверг информацию о нарушениях закона в своем театре

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Дрессировщик Юрий Куклачев отверг обвинения в нарушениях законодательства в своем театре, которые выявили в исследовании Transparency International.
"Это исследование как будто обвиняет нас в нарушении законодательства. На нас уже писали такие заявление полтора-два года назад, была проверка, но нарушений никаких обнаружено не было. Тот, кто такое заявляет, пусть придет к нам и проверит. У нас нарушений нет", — сказал РИА Новости Куклачев.
Ранее в пресс-службе Минкультуры РФ сообщали, что случаи, когда художественные руководители заключают контракты с собственными театрами, имеют место, но они не нарушают законодательство.
Основных руководителей Transparency International подозревают в частности в связях с американским ЦРУ и британской разведкой Ми-6. Исследования Transparency International нередко становились предметом критики, причем как их результаты, так и методы составления рейтингов. Индекс восприятия коррупции составляется организацией в основном только из заявлений других неправительственных организаций и данных СМИ, кроме того, по мнению экспертов, технология сведения данных в единый индекс позволяет подгонять индекс под любой результат.