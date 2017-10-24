Куклачев опроверг информацию о нарушениях закона в своем театре

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Дрессировщик Юрий Куклачев отверг обвинения в нарушениях законодательства в своем театре, которые выявили в исследовании Transparency International.

Ранее Transparency International опубликовала исследование, согласно которому руководители некоторых государственных московских и федеральных театров заключали контракты со своими же театрами на создание постановок. Из материала следует, что после проверки прокуратура подтвердила доводы о нарушениях в трех театрах и вынесла три представления: одно в адрес Минкультуры РФ в отношении Театра имени Федора Волкова и два в адрес директора департамента культуры правительства Москвы — в отношении Театра кошек Куклачева и "Гоголь-центра".

"Это исследование как будто обвиняет нас в нарушении законодательства. На нас уже писали такие заявление полтора-два года назад, была проверка, но нарушений никаких обнаружено не было. Тот, кто такое заявляет, пусть придет к нам и проверит. У нас нарушений нет", — сказал РИА Новости Куклачев.

Ранее в пресс-службе Минкультуры РФ сообщали, что случаи, когда художественные руководители заключают контракты с собственными театрами, имеют место, но они не нарушают законодательство.

Неправительственная международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International была основана в 1993 году бывшим региональным директором всемирного банка Петером Эйгеном. Всего в мире работает порядка 100 ее филиалов, в России TI представлена Центром антикоррупционных исследований и инициатив "ТИ-Р". Финансируется Transparency International в основном за счет дотаций правительств, в частности США, Германии, Великобритании, Еврокомиссии, а также средств частных фондов, в том числе Агентства международного развития (USAID), Национального фонда за демократию (NED), Фонда Сороса.

Основных руководителей Transparency International подозревают в частности в связях с американским ЦРУ и британской разведкой Ми-6. Исследования Transparency International нередко становились предметом критики, причем как их результаты, так и методы составления рейтингов. Индекс восприятия коррупции составляется организацией в основном только из заявлений других неправительственных организаций и данных СМИ, кроме того, по мнению экспертов, технология сведения данных в единый индекс позволяет подгонять индекс под любой результат.