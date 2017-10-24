Нью-Йоркская галерея АБА преподнесет в дар Большому театру эскиз Тышлера

МОСКВА, 24 окт — РИА новости. Ведущая Нью-Йоркская галерея АБА преподнесет в дар Большому театру работу Александра Тышлера "За столом" (1947 год, бумага, смешанная техника), дарение состоится 24 октября в выставочном зале "Новый Манеж", где АБА представляет две выставки, об этом сообщили в пресс-службе ГАБТа.

В рамках сотрудничества с российскими музеями галерея АБА Анатолия и Майи Беккерман пополнит собрание Музея Большого театра, фонды которого насчитывают около 200 тысяч экспонатов, уникальным театральным эскизом Александра Тышлера "За столом".

Возвращение

Нью-йоркская галерея АБА с момента своего основания в начале 1980 годов, занимается поиском и продвижением лучших образцов русского искусства. Галерея стремится открыть мир русского искусства американской публике и мир русского зарубежья в России.

"Наша деятельность тесно связана с возвращением в Россию вещей, которые по тем или иным обстоятельствам оказались за пределами родины. Мы благодарны за уникальную возможность передать в дар редкую работу Александра Тышлера 1947 года в собрание Музея Большого театра", — так прокомментировали событие Анатолий и Майя Беккерман.

Эскиз Тышлера

Произведение, преподнесенное галереей АБА в дар музею Большого театра, происходит из собрания Флоры Сыркиной, последней жены Тышлера. Предположительно эскиз посвящен первым замыслам художника, работавшего над постановкой спектакля по пьесе Владимира Маяковского "Мистерия — Буфф". Эскиз выполнен в излюбленном Тышлером жанре театральной фантазии.

Александр Тышлер — знаковая фигура для истории российского театра. Судьба связала художника и с Большим театром, для которого в 1961 году он оформил последний в своей жизни спектакль — постановку оперы Родиона Щедрина "Не только любовь".

Дар Музею ГАБТа продолжает многолетнюю традицию меценатства галереи АБА, заложенную ее основателем Анатолием Беккерманом. Еще в 1990-е годы произведения Бурлюка, Лепорской и Холти были переданы Русскому музею, а в 2014 — галерея передала в дар ГМИИ им. Пушкина "Автопортрет" Бориса Анисфельда.

Два выставочных проекта

В октябре галерея АБА представляет в залах Нового Манежа два выставочных проекта: "Русское искусство: находки и открытия" и "Михаил Барышников, их цикла "Танец". Выставка русского искусства предоставляет возможность познакомиться с шедеврами отечественной живописи, в разное время оказавшимися за рубежом и теперь заново открытыми на родине.

Премьерный показ в Москве 18 фоторабот Михаила Барышникова, дополненный 24 снимками Ильзы Бинг из коллекции танцовщика, позволяет продемонстрировать широкий диапазон деятельности галереи АБА.