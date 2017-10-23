Адыгея планирует ремонт нескольких объектов культуры к столетию автономии

МАЙКОП, 23 окт — РИА Новости. Власти Адыгеи к 100-летию образования Адыгейской автономной области, а ныне республики Адыгея, намерены модернизировать или отремонтировать музеи, выставочные залы, дома искусств и другие объекты культуры, сообщили в пресс-службе органов исполнительной власти региона.

В этом году Адыгея отметила 26 лет со дня образования республики, однако автономией регион обладал намного раньше — с 1922 года, когда была образована Черкесская (Адыгейская) автономная область. Предложение о праздновании 100 лет со дня образования области внёс руководитель Адыгеи Мурат Кумпилов.

"Для проведения юбилейных мероприятий регион получит субсидии из федерального бюджета, размер которых в настоящее время согласовывается. Большая часть субсидий будет направлена на модернизацию и ремонты музеев, выставочных залов, домов культуры, школ искусств",- сказано в сообщении.

Кроме того в планах реставрация монумента "Дружба", который был установлен в честь 400-летия вхождения Адыгеи в состав России, а также охранно-спасательные раскопки и благоустройство других объектов культурного наследия, проведение конкурсов и фестивалей, выставок, культурно-массовых мероприятий и на просветительскую деятельность.

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