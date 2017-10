Умер один из основателей группы Marylin Manson

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Один из основателей рок-группы Marylin Manson гитарист Скотт Путески скончался в возрасте 49 лет, сообщает портал Blabbermouth.net.

О смерти Путески, также известного под сценическим псевдонимом Дейзи Берковитц, в воскресенье объявили члены группы Jack Off Jill, с которой сотрудничал музыкант. Мэрилин Мэнсон отреагировал на смерть гитариста в своем Instagram. "Мы со Скоттом Путески делали отличную музыку. За годы у нас бывали разногласия, но хорошие времена я всегда буду помнить лучше", — написал он.

Путески и Брайан Уорнер, взявший псевдоним Мэрилин Мэнсон, основали группу под названием Marilyn Manson & the Spooky Kids в 1989 году. Путески покинул группу в 1996 году из-за "творческих разногласий", в последующие годы он выступал в составе таких коллективов, как Jack Off Jill, Godhead и Three Ton Gate. В сентябре 2013 года у музыканта нашли рак толстой кишки в четвертой стадии.