В Москве откроется фестиваль мультфильмов

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Премьерные показы российского мультфильма "Фиксики. Большой секрет" и французской анимационной картины "Большой злой Лис и другие сказки" состоятся на Большом фестивале мультфильмов, который пройдет в Москве с 27 октября по 6 ноября, сообщили организаторы мероприятия на пресс-конференции в понедельник.

Гости 11-го Большого фестиваля мультфильмов (БФМ) увидят сотни картин со всего мира, получат возможность встретиться с режиссерами, поучаствовать в мастер-классах и лекциях.

По словам программного директора БФМ Марии Терещенко, в этом году у фестиваля будет два открытия: 27 октября на торжественном мероприятии состоится показ полнометражного мультфильма "Фиксики. Большой секрет", а в Международный день анимации 28 октября организаторы представят французскую картину "Большой злой Лис и другие сказки" режиссера Бенжамана Ренне. Терещенко подчеркнула, что БФМ будет интересен не только детям, но и взрослым.

"Наш фестиваль никогда не был детским, как и анимация никогда не была детским искусством. Скорее, мы добавили к авторской анимации фильмы для детей, сделали и для них тоже программы. Даже когда мы показываем фильмы, которые мы можем назвать семейными, все-таки мы показываем их в первую очередь для людей, неважно, какого они возраста. Это эстетическое впечатление, эмоциональное, культурное. Здесь нет специальной адресации того, что мы показываем детям, никакой примитивизации контента", — пояснила Терещенко.

Она рассказала, что всей семьей гости БФМ смогут посмотреть приключенческий фильм про необычный парк аттракционов "Зомбиллениум", теневую силуэтную сказку француза Мишеля Осело "Иван Царевич и переменчивая принцесса", дилогию "Хулиганские сказки". Для взрослой аудитории фестиваль готовит премьеру остросюжетной анимации "Отмщение" Билла Плимптона и картину о жизни Хиросимы накануне бомбежки "В уголке мира". Также на фестивале традиционно покажут обширную программу короткометражек со всего мира в блоках "Победители" и "Премьеры", а также расскажут о любви в специальном блоке "Разные лица любви".

Большая часть программа фестиваля будет посвящена сериалу "Время приключений", который рассказывает об удивительных событиях в жизни мальчика Финна и пса Джейка, живущих в постапокалиптическом мире. Поклонникам мультфильма предложат посетить выставку эскизов и рабочих материалов, принять участие в тематических вечеринках, посмотреть премьерные серии картины. Кроме того, в рамках фестиваля состоится телемост с создателями проекта.

В этом году показы впервые пройдут одновременно в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге. Добавились и новые площадки: например, две подборки об искусстве в анимации "Одушевленное искусство" покажут в кинозале Третьяковской галереи.

В рамках БФМ совместно с анимационной студией "Мельница" состоится конкурс проектов, победитель которого получит возможность воплотить в жизнь свою авторскую задумку.