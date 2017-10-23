Фильм "Геошторм" возглавил российский прокат после выходных

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Фильм-катастрофа "Геошторм" с Джерардом Батлером в главной роли стал лидером российского кинопроката, собрав 294,3 миллиона рублей по итогам выходных, сообщает портал kinobusiness.com.
По сюжету после беспрецедентной серии стихийных бедствий, обрушившихся на Землю, лидеры мировых держав объединили усилия, чтобы создать разветвленную сеть орбитальных спутников, позволяющую контролировать климат Земли и обеспечивать безопасность ее жителей. Но в какой-то момент происходит сбой, и система, которая должна была защитить планету, теперь угрожает ей гибелью. Ее разработчику Джеку Лоусону в исполнении Джерарда Батлера придется собственноручно спасать мир от гибели.
Третье место в рейтинге заняла картина Дага Лаймана "Сделано в Америке" с Томом Крузом в главной роли, собрав за выходные 49,2 миллиона рублей, а за две недели проката — 193,5 миллиона рублей.
Четвертую строку заняло продолжение культового фильма Ридли Скотта "Бегущий по лезвию 2049". Его сборы за выходные составили 34 миллиона рублей, а по итогам трех недель проката — 535,8 миллиона рублей. Замыкает пятерку лидеров мультфильм "My little pony в кино" со сборами в 33,4 миллиона рублей за уикенд и 119,7 миллиона за две недели проката.