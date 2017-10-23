Фильм "Геошторм" возглавил российский прокат после выходных

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Фильм-катастрофа "Геошторм" с Джерардом Батлером в главной роли стал лидером российского кинопроката, собрав 294,3 миллиона рублей по итогам выходных, сообщает портал kinobusiness.com.

"Геошторм" — это дебютная картина Дина Делевина, сценариста фильмов-катастроф "День независимости" и "Годзилла".

По сюжету после беспрецедентной серии стихийных бедствий, обрушившихся на Землю, лидеры мировых держав объединили усилия, чтобы создать разветвленную сеть орбитальных спутников, позволяющую контролировать климат Земли и обеспечивать безопасность ее жителей. Но в какой-то момент происходит сбой, и система, которая должна была защитить планету, теперь угрожает ей гибелью. Ее разработчику Джеку Лоусону в исполнении Джерарда Батлера придется собственноручно спасать мир от гибели.

На втором месте оказалась российская космическая драма "Салют-7" Клима Шипенко, главные роли в которой исполнили Владимир Вдовиченков и Павел Деревянко. За выходные фильм заработал 191,7 миллиона рублей, а за две недели проката — 517,5 миллиона рублей.

Третье место в рейтинге заняла картина Дага Лаймана "Сделано в Америке" с Томом Крузом в главной роли, собрав за выходные 49,2 миллиона рублей, а за две недели проката — 193,5 миллиона рублей.

Четвертую строку заняло продолжение культового фильма Ридли Скотта "Бегущий по лезвию 2049". Его сборы за выходные составили 34 миллиона рублей, а по итогам трех недель проката — 535,8 миллиона рублей. Замыкает пятерку лидеров мультфильм "My little pony в кино" со сборами в 33,4 миллиона рублей за уикенд и 119,7 миллиона за две недели проката.