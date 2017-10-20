Книги об оренбургском герое войны представили на книжной ярмарке в Германии

ОРЕНБУРГ, 20 окт — РИА Новости. Оренбургский благотворительный фонд "Евразия" представил четыре книги об антифашисте Александре Шмореле на книжно-издательском форуме во Франкфурте-на-Майне, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области.

В 1942-43 годах уроженец Оренбурга Шморель, будучи студентом Мюнхенского университета, писал и распространял листовки, призывающие борьбе с фашизмом. Вместе с товарищами по группе "Белая роза" он был казнен, а в 2012 году канонизирован Русской православной церковью как святой Александр Мюнхенский. В память о героях-антифашистах в 1994 году Мюнхене учредили фонд "Белая роза".

"Ребенком покинув родину в 1921 году, Александр Шморель навсегда сохранил верность России. Годы спустя новомученик Александр Мюнхенский стал символом объединения Русской православной церкви за рубежом и Московского Патриархата", — рассказал автор книги "Святой Александр Мюнхенский", президент Оренбургского благотворительного фонда "Евразия" Игорь Храмов.

В пресс-службе уточнили, что презентация книг прошла в день празднования столетия со дня рождения Шмореля. Её посетили секретарь Германской епархии Русской православной церкви за рубежом протоиерей Николай Артемов, член правления фонда "Белая роза" из Мюнхена Винфрид Фогель и председатель общества "ОТМА" из Раунхайма Александра Ранг.

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