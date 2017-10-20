Выходные в Москве: Новое прочтение "Войны и мира" и ретроспектива Феллини

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Наступающие выходные москвичи и гости столицы могут провести на уникальной театрализованной выставке "Ночь в библиотеке" Робера Лепажа в "Мультимедиа арт музее" или ознакомиться с полотнами времен революции на экспозиции "Некто 1917" в Третьяковке, увидеть новое прочтение "Войны и мира" Толстого на сцене Центра имени Мейерхольда или послушать оперу "Альцина" в Большом театре, а также посетить ретроспективу Федерико Феллини в "Иллюзионе" или оценить фильм-победитель Берлинале-2017 под названием "О теле и душе".

Выставки

Культовый канадский режиссер и художник Робер Лепаж представил в московском "Мультимедиа арт музее" театрализованную выставку "Ночь в библиотеке". Экспозиция обеспечивает полное погружение в атмосферу с помощью шлемов виртуальной реальности. Этот проект — путешествие в ожившем пространстве реальных и вымышленных библиотек — вдохновлен одноименной книгой Альберто Мангеля, в которой автор рассуждал о философии, архитектуре, логике и социологии через призму библиотек как культурного явления. Посетители смогут познакомиться с книжными сокровищами разных пространств, настоящих и вымышленных, например, спуститься на борт знаменитого "Наутилуса" из романа Жюля Верна. Сопровождать зрителей в виртуальном путешествии будет куратор выставки в России Евгений Миронов.

В Третьяковской галерее на Крымском валу продолжает работу экспозиция "Некто 1917", которая посвящена работам русских художников, созданным в эпоху революции. Выставка, объединившая полотна из 36 музейных и частных собраний России и Европы, раскрывает мироощущение творцов в 1917 году и ставит вопрос о месте искусства в переломный период истории. Проект предлагает уйти от устойчивых стереотипов, чтобы приблизиться к пониманию сложной картины важнейшего времени в жизни страны. Гости галереи увидят в том числе две работы Малевича, которые ранее в России не экспонировались, а также работу Марка Шагала из галереи Помпиду в Париже.

Театр

В субботу на сцене Центра имени Мейерхольда состоится показ спектакля "Война и мир". Необычную постановку воплотила немецко-английская команда Гоб Сквод, приехавшая в Россию в рамках международного фестиваля "Territoriя". Художественный коллектив существует с 1994 года — семь его участников создают произведения на стыке театра, аудиовизуальных технологий и реальной жизни. В качестве площадок для своих выступлений они используют не только театральные сцены, но и дома, магазины, станции метро, парковки и гостиницы. Их прочтение великого произведения Льва Толстого будет далеко от классического: в салон Анны Павловны Шерер заглянут Владимир Ленин, Мерлин Монро и многие современные политики. Создатели обещают погрузить зрителей "в нескончаемый парад исторических лиц, далеко выходящих за рамки романа".

В воскресенье на Новой сцене Большого театра состоится премьерный показ оперы Георга Фридриха Генделя "Альцина". Это будет совместная постановка ГАБТа с Международным оперным фестивалем Экс-ан-Прованс. Режиссером спектакля выступит уже известная российскому зрителю Кэти Митчелл, чья постановка "Написано на коже" Джорджа Бенджамина с успехам прошла в Большом весной этого года. Опера "Альцина" впервые была представлена на фестивале Экс-ан-Прованс летом 2015 года. Критики The New York Times тепло отозвались об этом спектакле, подчеркнув, что "постановка Митчел поначалу сбивает с толку, затем обретает изумительную форму и к финалу почти влюбляет в себя".

Кино

В кинотеатре "Иллюзион" продолжается ретроспектива фильмов итальянца Федерико Феллини. В субботу на большом экране покажут его черно-белую трагикомедию "8½", главную роль в которой исполнил Марчелло Мастоянни. По сюжету режиссер Гвидо Ансельми готовится к съемкам, но никак не может отыскать вдохновения. Фильм, ставший безусловным шедевром мирового кинематографа, удостоился главного приза Московского международного кинофестиваля в 1963 году, завоевал премию "Оскар". В воскресенье зрители также увидят картину "Белый шейх" и "Мошенничество".

Субботним днем в кинотеатре "Пионер" покажут картину-обладателя "Золотого медведя" Берлинале-2017 "О теле и душе", режиссером которой выступила Ильдико Эньеди. По сюжету молодой девушке и взрослому мужчине снятся олени, обитающие в волшебном лесу. Главные герои в реальной жизни являются коллегами, которые ведут замкнутый образ жизни и сторонятся друг друга. Но каждую ночь во сне они переживают сильнейшие чувства друг к другу, находясь при этом в обличии животных. Признание повлечет за собой череду нелепых и фантасмагоричных ситуаций.