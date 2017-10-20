Театр Наций откроет 27-й Национальный театральный фестиваль в Румынии

Актер Евгений Миронов в роли Тени отца Гамлета в сцене из спектакля Гамлет. Коллаж. Архивное фото

Актер Евгений Миронов в роли Тени отца Гамлета в сцене из спектакля Гамлет. Коллаж. Архивное фото

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Российский государственный Театр Наций в пятницу выступит в Бухаресте, где представит спектакль "Гамлет/Коллаж" в постановке выдающегося режиссера современности Робера Лепажа, сообщили в пресс-службе Театра Наций.

Это выступление российской труппы откроет программу авторитетного театрального форума — 27-го Румынского национального фестиваля. Единственный показ спектакля состоится на основной сцене театра IL Caragiale.

Создатель спектакля "Гамлет/Коллаж" Лепаж впервые после московской премьеры, которая состоялась в декабре 2013 года, увидит свою постановку, сыгранную уже более 60 раз. Перед показом спектакля в Бухаресте Лепаж проведет репетицию с исполнителем всех 12-ти ролей, народным артистом России Евгением Мироновым и с техническим составом, включающим более 20 человек.

В центре необычной композиции — особым образом запрограммированный куб-конструктор, в котором и разворачивается действие шекспировской трагедии. "Гамлет/Коллаж" — первый и единственный спектакль Робера Лепажа, поставленный им в России. Предложение поставить спектакль в Москве режиссер принял после личного знакомства с Мироновым и посещения реконструированного здания Театра Наций. Эта работа — крупнейший культурный проект России и Канады.

"Главная проблема Гамлета в том, что он слишком много думает. Он не находит решения задачи. Это персонаж, который все время работает мозгом. В конце концов, мощный символ театра и "Гамлета" — череп. Поэтому Шекспир сочиняет огромную сцену, где есть череп, это тоже, в конце концов, человеческая голова. У меня нет, конечно, всех ответов на мои многочисленные вопросы. Поэтому было интересно сделать что-то с одним актером, с головой одного актера", — считает Лепаж.

Румынский национальный театральный фестиваль, который пройдет в 27-й раз с 20 по 30 октября — одно из важнейших культурных событий в Румынии. Фестиваль в основном посвящен национальному театру, но его художественный руководитель Марина Константинеску также стремится представить румынским зрителям самые актуальные драматические и танцевальные постановки со всего мира. В разные годы участниками фестиваля были Лев Додин, Анжелен Прельжокаж, Патрис Шеро, Люк Персеваль, Жозеф Надж, Владимир Панков и многие другие известные деятели театра.