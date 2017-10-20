ПИЛОС (Греция), 20 окт — РИА Новости, Геннадий Мельник. Фонд Андрея Первозванного и Центральный военно-морской музей Минобороны России совместно подготовили и подарили властям города Пилос выставку репродукций картин, посвященную 190-летию Наваринского морского сражения. Годовщина с большим размахом отмечается в эти дни в Пилосе.
Выставка открылась в четверг вечером и останется в качестве подарка городу и всем его жителям, сообщил директор Фонда Андрея Первозванного Виктор Бушуев.
"На выставке представлены репродукции гравюр, литографий, картин, рисунков известных художников и неизвестных. Все репродукции имеют отношение к Наваринскому сражению. Здесь также репродукция кормовой флагманского корабля "Азов", коллаж сражения и портреты будущих адмиралов, которые участвовали в Наваринском сражении, — Лазарев, Истомин и другие", — рассказала РИА Новости глава протокола Фонда Елена Парфенова.
По ее словам, программа мероприятий в годовщине Наваринского сражения началась давно.
"На день военно-морского флота в Санкт-Петербурге был вынесен кормовой флаг корабля "Азов", который был флагманом российского флота в Наваринском сражении", — рассказала Парфенова.
Парфенова рассказала также, что Фонд совместно с АО "Марка" выпустили к годовщине сражения маркированную открытку, погашение которой пройдет в пятницу на корабле "Азов".
"Мы изготовили специальный штамп. Это будет уже история", — сказала начальник протокола.
"Самые близкие друзья"
На церемонии выставки директор Фонда Виктор Бушуев сказал, что Россию и Грецию объединяют культура и история.
"Наше присутствие здесь подтверждает, что Россия и Греция как в прошлом, так и в настоящем остаются самыми близкими друзьями. Победа в Наваринском сражении предвосхитила обретение Грецией независимости. Это событие – один из тех краеугольных камней, на которых прочно стоит фундамент дружбы народов России и Греции", — сказал Бушуев.
Он зачитал приветствие министра культуры РФ Владимира Мединского.
"В непростые для греческого народа времена военные корабли Российской империи, Великобритании и Франции пришли на помощь союзникам, неся весомый вклад в успех греческой национально-освободительной революции", — отметил Мединский.
"Наваринское морское сражение занимает достойное место в ряду доблестных подвигов наших героев в годы Греческой войны за независимость. И поэтому для нас особо важно, что даже спустя столетия события тех дней бережно хранятся в памяти, выступая назидательным примером для современников и потомков", — говорится в приветствии министра культуры.
Мэр Пилоса-Нестораса Димитрис Кафантарис сказал, что греки относятся с особой любовью.
"У нас была общая борьба и самое главное, что нас объединяет наша вера", — сказал мэр, заметив, что в мероприятиях примет участие архиепископ Афинский и всей Греции Иероним.
На церемонии присутствовали российские военные моряки с "Азова", прибывшего на – командир похода, заместитель командующего Черноморским флотом РФ контр-адмирал Юрий Ореховский, командир бригады надводных кораблей капитан первого ранга Сергей Ларчук, командир "Азова" капитан второго ранга Спергей Луценко, представители посольства России в Греции, директор филиала Фонда в Греции Сергей Головин, мэры Пилоса и островов Спец и Идра, официальные лица.
На борту "Азова" в Пилос прибыл и оркестр Черноморского лота – вечером в четверг он выступил перед жителями города на центральной площади Трех адмиралов.
Связь времен
Организаторы празднования хотели пригласить на мероприятия в Пилос знаменитые российские парусники "Крузенштерн" и "Седов", но этого не удалось сделать из-за опасений арестов судов по искам некоторых стран, рассказал РИА Новости Кирилл Шалахин — потомок адмирала Петра Анжу, в Наваринском сражении командовавшего артиллерией на корабле "Гангут".
"Мы хотели чтобы прибыли "Крузенштерн", "Седов", но они не смогли из-за возможного ареста. У нас много красивых парусников – "Мир", "Надежда", и если бы они все были тут, это был бы настоящий большой праздник. Но сейчас нет ни одного парусника. Мы два года пытались, но не получилось", — рассказал Шалахин.
По его словам, сейчас готовится книга про Наваринское сражения.
По его словам, после революции его деды эмигрировали во Францию, но он сейчас ежегодно несколько месяцев живет в России. "Деды не вернулись, родители не вернулись. Я вернулся для всех", — сказал Шалахин.
По его словам, в мероприятиях в Пилосе участвовали и французы.
На центральной площади "Трех Адмиралов" пройдет парад военной техники, марш школьников, представителей общественных организаций.
Представители правительства и парламента Греции, посольств союзных в те годы страны Великобритании, Франции, России возложат венки к памятнику в честь погибших моряков в Новаринском сражении.
Вечером в старом порту Пилоса пройдет реконструкция морского сражения и пиротехническое представление.