Роман лауреата Букеровской премии Джорджа Сондерса издадут на русском языке

Американский писатель Джордж Сондерс с романом Линкольн в бардо и Букеровской премией в Лондоне. 17 октября 2017

Американский писатель Джордж Сондерс с романом Линкольн в бардо и Букеровской премией в Лондоне. 17 октября 2017

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Русскоязычный перевод романа Lincoln in the Bardo американского писателя Джорджа Сондерса, который стал победителем престижной литературной Букеровской премии (Man Booker Prize), выйдет в 2018 году, сообщила РИА Новости начальник отдела зарубежной современной прозы издательства "Эксмо" Юлия Раутборт.

Имя лауреата Букеровской премии (Man Booker Prize) назвали в Лондоне во вторник. Престижной награды удостоился американский писатель Джордж Сондерс за роман Lincoln in the Bardo.

"Роман Джорджа Сондерса, удостоенный Букеровской премии, в настоящее время в переводе и будет готов к изданию в 2018 году", — сказала Раутборт.

Сондерс родился в 1958 году, он лауреат многих премий и наград. Lincoln in the Bardo является дебютным романом писателя, который приобрел популярность благодаря сборникам своих рассказов и повестей. Действие произведения разворачивается февральской ночью 1862 года, когда Авраам Линкольн приходит на могилу своего 11-летнего сына. Он оказывается в состоянии под названием "бардо". Так в буддизме обозначают некое промежуточное пространство, которое проходит усопший на пути к перерождению. Линкольн слышит множество голосов, которые и формируют повествование.

В качестве награды Сондерс получит 50 тысяч фунтов стерлингов. Кроме того, всем финалистам, включая лауреата, вручается чек на 2,5 тысячи фунтов, а также подарочное издание книги ручной работы.

Букеровскую премию вручают с 1969 года, но до 2014 года ее лауреатами могли стать лишь граждане Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества. С 2014 года правила изменились, теперь шанс на премию есть у писателей с любым паспортом, главное условие — роман должен быть написан на английском языке и опубликован официальным издателем в Великобритании в год присуждения премии.

В разные годы финалистами премии становились Айрис Мердок, Салман Рушди, Кадзуо Исигуро, Уильям Голдинг, Маргарет Этвуд.