Рэп-баттл между Oxxxymiron и Dizaster посмотрели более пяти млн человек

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Запись рэп-баттла между российским рэпером Oxxxymiron (Мироном Федоровым) и американским исполнителем Dizaster (Баширом Ягами), опубликованная на официальном канале King of the Dot Entertainment (KOTD) 16 октября (утром 17 октября по мск), набрала уже более пяти миллионов просмотров.
Первоначально телеканал ТВ-3 сообщил о том, что намерен провести трансляцию состязания двух рэперов для РФ вечером 16 октября. Информацию телеканала опроверг в своем Twitter Oxxxymiron. В итоге ТВ-3 действительно не смог показать в своем эфире рэп-баттл, заявив, что организаторы мероприятия без объяснения причин отказались от продажи прав. В свою очередь, площадка KOTD анонсировала выход официального видео с русскими субтитрами в ближайшее время. Оно было опубликовано на YouTube-канале площадки 16 октября (утром 17 октября по мск).
На данный момент запись набрала более пяти миллионов просмотров и занимает десятое место во вкладе "В тренде".
Oxxxymiron — рэп-музыкант и один из самых известных русскоязычных мастеров баттл-рэпа. По данным Forbes, в этом году 32-летний исполнитель занял 44-ю строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых российских музыкантов, заработав 1,3 миллиона долларов.