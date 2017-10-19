В Петербурге на 98 году жизни скончалась писательница Тамара Петкевич

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт — РИА Новости. Писательница и актриса Тамара Петкевич скончалась на 98 году жизни в Петербурге, сообщил на своей странице в Facebook депутат петербургского парламента Борис Вишневский.

"Вчера ушла Тамара Владимировна Петкевич. Писательница, автор замечательных книг, актриса, жертва политических репрессий. Ей было 97 лет. До последних дней она сохраняла ясность мысли и твердость духа. Светлая память прекрасному человеку", — написал парламентарий, близко знавший писательницу.

Тамара Петкевич писала документальную прозу о детстве, отрочестве, юности, аресте и семи годах, проведенных в сталинских лагерях. Среди ее произведений: книги "Жизнь — сапожок непарный" и "На фоне звезд и страха".