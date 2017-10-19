Вахтанговский театр примет участие в V Международном фестивале в Учжэне

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Московский Вахтанговский театр отправляется на гастроли в Китай, где покажет свой знаменитый спектакль "Евгений Онегин" (сцены из одноименного романа Пушкина) в постановке Римаса Туминаса.

Выступление состоится в рамках V Международного театрального фестиваля в городе Учжэнь. Спектакль будет показан 19,20 и 21 октября на сцене Wuzhen Grand Theatre, сообщили в пресс-службе театра.

"Сегодня драматическое искусство в Китае демонстрирует большой подъем. Люди там открыты к восприятию искусства, хотят расширить свои горизонты познания мира, стремятся перенять опыт. Думаю, если они продолжат так же въедливо познавать секреты профессии, не исключено, что через десятилетие-другое у них появится мощный театр. И вполне вероятно, что русская театральная школа, наша история развития искусства сыграют в этом далеко не последнюю роль", — сказал Туминас накануне гастролей.

По сообщению организаторов гастролей, почти 5 тысяч билетов на все три представления вахтанговцев были проданы в течение 15 минут с момента открытия продажи.

Те, кому повезло приобрести билет, увидят постановку Туминаса, которой аплодировали зрители многих стран, и игру таких известных артистов, как Сергей Маковецкий, Людмила Максакова, Ирина Купченко, Виктор Добронравов, Евгения Крегжде, Ольга Лерман, Юрий Шлыков, Артур Иванов, Олег Макаров.

Один из крупнейших в Китае театральных фестивалей, который проходит в Учжэне в провинции Чжэцзян с 2013 года, стал своеобразным символом 1300-летнего города. Исполнители со всех концов мира демонстрируют в рамках этого форума свое мастерство в самых разных жанрах. Помимо классических театральных постановок здесь представлено уличное искусство, музыка, традиционная китайская опера и жонглирование.