Гергиев и Мюнхенский филармонический оркестр выступят в Германии

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Валерий Гергиев вновь встанет за пульт Мюнхенского филармонического оркестра, чтобы дать серию концертов в Германии. В программе Рахманинов, Бетховен, Вагнер, Брамс, Чайковский.

Первые концерты Гергиева с Мюнхенским оркестром пройдут в Германии 19 и 20 октября на сцене мюнхенской филармонии "Гастайг". В эти вечера будут исполнены Симфония №5 и увертюра "Леонора" Бетховена, а также Концерт для фортепиано с оркестром №4 Рахманинова, солировать в котором будет Денис Мацуев.

Помимо вечерних концертов зрители "Гастайг" приглашаются на репетиции оркестра.

Программа из сочинений Бетховена и Рахманинова также прозвучит во франкфуртской Альте-опер и филармонии города Эссен, где Мацуев и Мюнхенский оркестр под управлением Гергиева выступят 21 и 22 октября.

Затем оркестр и Гергиев вернутся в Мюнхен, чтобы дать в "Гастайг" еще два концерта, 24 и 25 октября. В эти вечера будут исполнены увертюра к опере "Тангейзер" Вагнера, Вариации на тему Брамса и Симфония №6 ("Патетическая") Чайковского.

Следующие выступления Гергиева с Мюнхенским филармоническим оркестром запланированы на ноябрь. Это будут гастроли в Китае, в рамках которых музыканты посетят Пекин, Нанкин, Сиань и Тяньцзинь.