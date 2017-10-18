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Культура

Кинопремьеры недели: "Двуличный любовник" Озона и "Три сестры" Грымова

16:1618.10.2017
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© Canal+ (2017) Кадр из фильма Франсуа Озона Двуличный любовник. Архивное фотоКадр из фильма Франсуа Озона Двуличный любовник. Архивное фото
© Canal+ (2017)

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Драма французского режиссера Франсуа Озона "Двуличный любовник", современная версия пьесы Чехова "Три сестры" режиссера Юрия Грымова, фильм-катастрофа "Геошторм" с Джерардом Батлером и русская сказка "Последний богатырь" появятся на экранах российских кинотеатров на неделе.

Двуличный любовник

Режиссер Франсуа Озон и актеры Марина Вакт, Жереми Ренье на фотоколле фильма Двуличный любовник
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Озон рассказал о съемке откровенных сцен в фильме "Двуличный любовник"
Фильм французского режиссера Франсуа Озона рассказывает о молодой женщине, которая из-за депрессии обращается к психотерапевту. Ему удается ее вылечить, однако совсем не так, как он предполагал изначально. Героиня влюбляется в него, но после того, как они начинают жить вместе, она понимает, что ее любовник совсем не тот, кем кажется. На главные роли Озон взял проверенных актеров, которые уже играли в его фильмах — Марину Вакт ("Молода и прекрасна") и Жереми Ренье ("Криминальные любовники"). Картина участвовала в основном конкурсе юбилейного Каннского фестиваля, но никаких призов не взяла. На сайте Rotten tomatoes критики поставили ей 6,4 балла из 10. "Я не представляю, как воспримет фильм российская публика. Мне после фильма "Франц", который был более традиционным и спокойным, захотелось чего-то более интересного и провокационного, но, конечно, мне, как художнику, интересно играть со зрителем, заставлять его задуматься, интерпретировать фильм. Я как кот, который играет со зрителем как с мышью", — рассказал в интервью РИА Новости режиссер.

Три сестры

Сергей Безруков. Архивное фото
© Фото : Александр Пчелкин
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Фильм Юрия Грымова снят по мотивам одноименной пьесы Антона Чехова, однако действие перенесено в наше время, а возраст героев увеличился на 30-40 лет. Жизнь трех сестер — Ольги, Ирины и Маши — кажется им самой обыкновенной. Но их жажда любви, нерастраченная страсть, сильные чувства ищут выхода и то и дело вырываются наружу — вопреки обстоятельствам, правилам приличиям. Хотя они существуют в обыденных обстоятельствах: работают, мечтают, страдают от ощущения времени, которое уходит безвозвратно, все они хотят любви, настоящей и сильной. В картине снялись Анна Каменкова, Ирина Мазуревич, Людмила Полякова, Александр Балуев, Максим Суханов. "Я не понимал до конца феномен пьесы "Трех сестер", смотрел несколько постановок в театре, с которых я либо уходил, либо засыпал, потому что пьеса Чехова не может быть короче трех часов. И я чувствовал какую-то ложь на сцене. Я подумал, изменю-ка я возраст героев. Вся высокопарность прекрасных слов Чехова исчезла, и многое открылось для меня, когда мы изменили возраст героев — состарили их до 50-60 лет и перенесли действие в сегодняшний день", — рассказал в интервью РИА Новости Грымов.

Геошторм

В кинотеатре Звезда бесплатно покажут немое кино 1917 года
© РИА Новости
В кинотеатре "Звезда" бесплатно покажут немое кино 1917 года
После беспрецедентной серии стихийных бедствий, обрушившихся на Землю, лидеры мировых держав объединили усилия, чтобы создать разветвленную сеть орбитальных спутников, позволяющую контролировать климат Земли и обеспечивать безопасность ее жителей. Но в какой-то момент происходит сбой, и система, которая должна была защитить планету, теперь угрожает ей гибелью. Ее разработчику Джеку Лоусону в исполнении Джерарда Батлера придется собственноручно спасать мир от гибели. "Геошторм" — это дебютная картина Дина Делевина, сценариста фильмов-катастроф "День независимости" и "Годзилла". Также в ленте снялись Джим Стерджесс, Эбби Корниш и Эд Харрис. "Этот фильм настолько полагается на спецэффекты, что диалоги, актерская игра и костюмы уже ничего не значат", — отмечает критик Джон Луи.

Последний богатырь

Фотовыставка Istanbul Photo Awards пройдет на Красном октябре
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Фотовыставка Istanbul Photo Awards пройдет на "Красном октябре"
Вторая попытка студии Walt Disney после "Книги мастеров" снять семейное кино на почве русского фольклора. По сюжету Иван, обычный парень, по воле случая переносится из современной Москвы в фантастическую страну Белогорье. В этом параллельном мире живут герои русских сказок, волшебство — неотъемлемая часть быта, а спорные вопросы решаются битвой на богатырских мечах. Неожиданно Иван оказывается в самом центре борьбы светлых и темных сил. В фильме снялись Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Константин Лавроненко. "Простим картине странности и недочеты. Главное, что она развлекает, радует, впечатляет, подбрасывает сюрпризы, стреляет из всех "чеховских ружей" и предлагает правильную мораль. А еще "Последним богатырем" может насладиться вся семья. Правда, не берите с собой самых маленьких детей. Это кино для тех, кто постарше", — подчеркивает рецензент Борис Иванов.

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