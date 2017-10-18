В Тюмени откроется образовательный парк "Россия — моя история" 1 ноября

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Мультимедийный исторический парк "Россия — моя история" откроется в Тюмени 1 ноября 2017 года, сообщил РИА Новости губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

"Это будет просветительский проект. Он реализовывается совместно с Газпромом и правительством Тюменской области. Мы планируем, что музей будет работать шесть дней в неделю, кроме понедельника, с 10 до 20 часов, и основная масса тюменцев будет посещать его бесплатно", — сказал Якушев.

По замыслу авторов проекта, парк будет представлять собой большой интерактивный учебник истории. В экспозицию войдут четыре масштабных выставки: "Рюриковичи", "Романовы", "От великих потрясений к Великой Победе", "Россия — моя история. 1945-2016". Информация будет подаваться с использованием новейшего мультимедийного оборудования и современных спецэффектов.

"Огромное количество имен, сведений, фактов, дат и значимых событий — все это поможет посетителям заново открыть для себя историю прошлого своей страны и оценить настоящее", — пояснил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора.

Также в состав экспозиции парка войдет региональный контент. Посетителям расскажут, в том числе, об освоении Тюменского Севера, основании городов, индустриальном развитии региона, пребывании в Тобольске семьи Романовых. Особое внимание уделено подвигу тюменцев в годы Великой Отечественной войны.

Общая площадь парка составит 6,9 тысячи квадратных метров. Отдельные программы предусмотрены для школьников и учителей истории, которые могут проводить уроки прямо в историческом парке. По словам организаторов, это будет не просто выставка, а полноценная образовательная площадка для людей всех возрастов.

Проект "Россия — моя история" стартовал в 2013 году вместе с открытием первой выставки из цикла мультимедийных экспозиций, посвященных истории Отечества. За период с 2013 года и по сегодняшний день создано четыре экспозиции и проведено 10 временных выставок в городах России. Их успех стал отправной точкой для начала масштабного проекта исторических парков "Россия — моя история", первый из которых открылся в декабре 2015 года в Москве. В 2017 году парки появились в Екатеринбурге, Уфе, Ставрополе и Волгограде. Тюмень станет пятым по счету городом, где будет реализован уникальный проект. До конца этго года в России откроется 17 подобных площадок.

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