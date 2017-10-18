Певец Эд Ширан отменил гастроли из-за ДТП

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Популярный британский певец Эд Ширан сообщил, что не сможет выступить на нескольких концертах в Азии, поскольку во время ДТП травмировал обе руки.

Ранее сообщалось, что музыкант упал с велосипеда после столкновения с автомобилем в Лондоне.

По словам певца, врачи подтвердили, что он травмировал запястье правой руки, а также локоть левой руки, где были обнаружены переломы.

"Я не смогу дать концерты в ближайшем будущем. К сожалению, это означает, что выступления в Тайбэе, Осаке, Сеуле, Токио и Гонконге не пройдут, как было ранее запланировано", — говорится в сообщении музыканта в Instagram.

В подписи к фотографии забинтованной руки отмечается, что музыкант сам не смог набрать сообщение, поскольку на обе травмированные руки наложен бандаж.