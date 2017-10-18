Историки раскритиковали содержание "такси-экскурсии" о Петрограде

Колонна вооруженных рабочих и служащих во время военной подготовки. Петроград, октябрь 1917 год. Архивное фото

Колонна вооруженных рабочих и служащих во время военной подготовки. Петроград, октябрь 1917 год. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт – РИА Новости. Петербургская экскурсия на такси по местам революционного Петрограда 1917 года содержит множество исторических ошибок и не соответствует критерию объективности, говорится в отзыве историков Санкт-Петербургского государственного университета.

Экскурсия на такси, которая позволяет посетить ключевые места, где развивались события с февраля по октябрь 1917 года, действует в Петербурге с начала лета. Во время поездки в салоне такси проигрывается аудиогид. Текст составил и начитал краевед и историк Лев Лурье.

Как сообщил РИА Новости представитель компании, на данный момент услугой воспользовались более 6 тысяч раз. Точное число прослушавших аудиоэкскурсию неизвестно, поскольку в машине во время поездки может находиться до четырёх человек.

"В предложенном экскурсионном рассказе невероятное количество мифологем, абсолютно ничем не обоснованных. В изложении октябрьских событий в Петрограде 1917 года автор показывает свою определённую историческую невежественность", — говорится в отзыве историков Санкт-Петербургского государственного университета, составленном по запросу РИА Новости.

Экспертам СПбГУ для анализа была предоставлена полная текстовая расшифровка экскурсии. Отзыв составлен доктором исторических наук, профессором СПбГУ Валентином Хрисанфовым и кандидатом исторических наук доцентом СПбГУ, членом творческого Союза музейных работников Санкт-Петербурга и Ленинградской области Еленой Лелиной.

"Заявленная в экскурсии объективность анализа событий ни в коем случае не соответствует действительности. На всём протяжении экскурсии чувствуется ярко выраженное личное негативное отношение составителя экскурсионного текста к событиям октября 1917 года в Петрограде", — говорится в отзыве.

Автор текста аудиогида Лев Лурье заявил РИА Новости, что излагал историю революций 1917 года "с объективных позиций" и "без какой-либо идеологии".