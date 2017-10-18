Историки раскритиковали содержание "такси-экскурсии" о Петрограде

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт – РИА Новости. Петербургская экскурсия на такси по местам революционного Петрограда 1917 года содержит множество исторических ошибок и не соответствует критерию объективности, говорится в отзыве историков Санкт-Петербургского государственного университета.
Как сообщил РИА Новости представитель компании, на данный момент услугой воспользовались более 6 тысяч раз. Точное число прослушавших аудиоэкскурсию неизвестно, поскольку в машине во время поездки может находиться до четырёх человек.
"В предложенном экскурсионном рассказе невероятное количество мифологем, абсолютно ничем не обоснованных. В изложении октябрьских событий в Петрограде 1917 года автор показывает свою определённую историческую невежественность", — говорится в отзыве историков Санкт-Петербургского государственного университета, составленном по запросу РИА Новости.
"Заявленная в экскурсии объективность анализа событий ни в коем случае не соответствует действительности. На всём протяжении экскурсии чувствуется ярко выраженное личное негативное отношение составителя экскурсионного текста к событиям октября 1917 года в Петрограде", — говорится в отзыве.
Автор текста аудиогида Лев Лурье заявил РИА Новости, что излагал историю революций 1917 года "с объективных позиций" и "без какой-либо идеологии".