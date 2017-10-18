Большой театр представит оперную премьеру сезона "Альцину" Генделя

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Опера Георга Фридриха Генделя "Альцина" в постановке известного режиссера Кэти Митчелл будет представлена на Новой сцене Большого театра. Это совместная работа Большого с Международным оперным фестивалем в Экс-ан-Провансе, премьерные показы пройдут 18, 20, 22, 24 и 26 октября.

"Российский зритель увидит третью работу Кэти Митчелл, одного их интереснейших сегодня режиссеров. И после показа шедевра Генделя "Альцины" в ее постановке в Экс-ан-Провансе, который имел огромный успех, мне очень интересно, как воспримет эту работу российская очень тонкая и образованная публика", — сказал худрук фестиваля в Эксе Бернар Фоккруль.

По его словам, в течение 400 лет эта опера существовала так, как ее видит мужчина, а в этой постановке Митчелл представлен женский взгляд, и очень интересный.

К моменту написания "Альцины" Гендель (1685-1769) уже был признан одним из величайших композиторов своего времени. Премьера "Альцины" состоялась в Лондоне в 1735 году.

В создании спектакля в Большом театре вместе с режиссером принимали участие сценограф Хлоя Лэмфорд, художник по костюмам Лора Хопкинс, пластика — Джозеф У. Эпфорд. За дирижерским пультом — Андреа Маркон, специализирующийся на исполнении музыки барокко.

"Для меня огромная честь участвовать в создании постановки в Большом театре. Я уже работал в Москве, но только в концертах. "Альцина" — моя первая оперная премьера здесь", — сказал маэстро.

Маркон сказал, что впервые работал с Кэти, отличительная черта которой — невероятное полное погружение в работу, полная готовность к каждой репетиции.

"Я рад, что москвичи услышат эту блестящую оперу, увидят самую невероятную постановку, которая начинается как сказка, а потом превращается в настоящую драму и смогут оценить тот сильный месседж, который заложен в этой опере, написанной Генделем между 30-35-ми годами XVII века", — поделился дирижер.

Для Митчелл это четвертая работа в Экс-ан-Провансе. Две ее другие постановки "Траурная ночь" на музыку Баха и "Написано на коже" современного композитора Джорджа Бенджамина были показаны на Новой сцене Большого театра в прошлом сезоне.

"Альцина — старая уродливая волшебница, у которой есть способность превращаться в красивую молодую женщину… Это сложный персонаж, пронизанный определенной грустью, точнее сказать ностальгией. Она никогда не знала любви, имея в своем багаже только разнообразный сексуальный опыт, и когда появляется Руджеро, ее жизненная ситуация усложняется: впервые в жизни она влюбляется", — так говорит о главной героине оперы Митчел.

Альцину исполняет американка Хизер Энгебрктон. "Это моя третья работа — я только начинаю свой путь с барочной оперой. Я впервые в России — и это была моя мечта посетить вашу страну с такой богатой историей, культурой и традициями. Я счастлива работать в Большом театре, находиться в таком прекрасном здании, выступать на прославленной сцене", — сказала она.

В других главных ролях выступают: Моргана — Анна Аглатова, Руджеро — Дэвид Хансен, Брадаманте —Катарина Брадич.