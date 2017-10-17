Мариинка представит в Вашингтоне балет "Баядерка" в рамках 200-летия Петипа

ВАШИНГТОН, 17 окт — РИА Новости. Балет Мариинского театра в рамках празднования 200-й годовщины со дня рождения выдающегося французско-российского балетмейстера Мариуса Петипа представит в Вашингтоне одну из самых известных его работ — балет "Баядерка" Людвига Минкуса, сообщает театр.

Постановка, история которой насчитывает более 140 лет, будет показана американскому зрителю в Оперном театре Кеннеди Центра в Вашингтоне 17-22 октября.

Историю танцовщицы храма "Баядер" Никии и ее вечной любви к благородному воину Солору с Мариинкой ценителям балета представит оркестр Оперного театра Кеннеди-центра. Постановка включает одну из самых выдающихся и красочных сцен "Королевство теней", навеянную работами Гюстава Доре к "Божественной комедии" Данте, напоминается в релизе театра.