Тюменский симфонический оркестр планирует концерты в Москве и Петербурге

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Тюменский симфонический оркестр намерен развивать свою гастрольную деятельность и планирует в 2018 году дать концерты в Москве, Санкт-Петербурге, а также за рубежом, сообщил РИА Новости губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Тюменский симфонический оркестр создан в 2014 году при поддержки правительства и губернатора региона. Эксперты отмечают быстрое развитие коллектива и высокий уровень профессионализма.

"Сегодня очень много межрегиональных проектов у наших музыкантов, они выступают с концертами в Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах. В 2017 году также запланированы выезды в такие города как Пермь, Ижевск", — сказал Якушев.

Губернатор добавил, что оркестр заметен и в филармонической афише Москвы. "Кроме того, со своими концертами Тюменский симфонический оркестр в 2018 году планирует выступить в Санкт-Петербурге и провести гастроли за рубежом. Проект активно развивается, и мы не прогадали, когда готовили его появление в течение трех лет. Я считаю, что проект получился", — подчеркнул Якушев.

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