Тюменский симфонический оркестр планирует концерты в Москве и Петербурге

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Тюменский симфонический оркестр намерен развивать свою гастрольную деятельность и планирует в 2018 году дать концерты в Москве, Санкт-Петербурге, а также за рубежом, сообщил РИА Новости губернатор Тюменской области Владимир Якушев.
Тюменский симфонический оркестр создан в 2014 году при поддержки правительства и губернатора региона. Эксперты отмечают быстрое развитие коллектива и высокий уровень профессионализма.
Губернатор добавил, что оркестр заметен и в филармонической афише Москвы. "Кроме того, со своими концертами Тюменский симфонический оркестр в 2018 году планирует выступить в Санкт-Петербурге и провести гастроли за рубежом. Проект активно развивается, и мы не прогадали, когда готовили его появление в течение трех лет. Я считаю, что проект получился", — подчеркнул Якушев.