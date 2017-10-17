Хореограф Венской оперы Кайдановский поставит спектакль в театре на Таганке

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Известный танцовщик и хореограф, звезда Венской оперы Андрей Кайдановский во вторник в театре на Таганке приступил к репетициям спектакля "Басня", основанного на произведениях Лафонтена и Крылова, сообщил пресс-агент Кайдановского.

Это будет постановка, сочетающая в себе хореографию и драматическую игру. Премьера намечена на 2 декабря. Для Кайдановского это первый опыт работы в драматическом театре.

Актеры Таганки несколько месяцев учились хореографии и пластике под руководством матери Кайдановского, в прошлом балерины Большого театра Наталии Судаковой. А во вторник начались репетиции спектакля с самим постановщиком, для чего Андрей Кайдановский специально прилетел из Вены.

Кайдановский (родился в 1987 году) – сын известного актера и режиссера Александра Кайдановского (1946 – 1995). Лауреат Национальной немецкой танцевальной премии в категории "Будущее", обладатель приза "Лучший танцовщик и хореограф" на международном Берлинском фестивале Tanzolymp.

Андрей Кайдановский ранее ставил "Жар-птицу" на музыку Стравинского в Венской Volksoper, а его первый российский проект "Чай или кофе?" в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко попал в шорт-лист фестиваля "Золотая маска" сразу в двух номинациях — "лучший спектакль современного танца" и "лучший хореограф".

В спектакле по басням Лафонтена и Крылова особое место отводится морали, которую режиссер называет "сомнительной". По его словам, мораль не помогает, когда нужна помощь, не дает совет в нужный момент, а приходит, когда уже все закончилось и осуждает.

"Но ведь мораль создана людьми, и, следовательно, не может быть на 100% справедливой", — сказал РИА Новости Кайдановский.

Все, что хотели сказать великие авторы в своих произведениях в спектакле "Басня" будет рассказано языком танца. И первое, что было сделано — создан актерский ансамбль.

Кастинг, который провел Кайдановский, чтобы отобрать актеров для спектакля, был таким же, как при поступлении в театральное училище. То есть каждый должен был показать пластическую миниатюру. В итоге режиссер отобрал в основном тех артистов, у которых отсутствовала какая-либо танцевальная подготовка.

"В этом спектакле мне нужны личности, которые могли бы свободно показать себя в том, в чем они не очень сильны, а именно в пластике, в танце. В том смысле, что они должны быть свободны и не пытаться быть красивыми. Они должны оставаться открытыми в любых позах", — пояснил режиссер.