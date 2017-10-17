В Москве представили книгу "Матильда. Тайна дома Романовых"

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Писатель Наталья Ртищева представила во вторник книгу "Матильда. Тайна дома Романовых" по мотивам фильма Алексея Учителя. Автор рассказала, что в ее книгу вошли герои и сюжетные линии, которых нет в картине, кроме того — были исправлены некоторые исторические неточности.

Фильм Алексея Учителя "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен наследник русского престола, будущий император Николай II. Картина выходит в российский прокат 26 октября.

Книга находится в продаже с 5 октября. Тираж – 10 тысяч экземпляров. По словам издателей, еще пять тысяч было допечатано, но есть уверенность, что и этого тиража может не хватить.

"Переговоры со студией (Учителя) "Рок" у нас были достаточно долгими, с осени прошлого года, и в процессе переговоров начались первые скандалы. Мы долго не могли получить сценарий, чтобы начать работу над книгой. В итоге договор мы заключили только в мае этого года", — рассказал руководитель отдела остросюжетной, исторической и общественно-политической литературы издательство "Эксмо" Евгений Соловьев.

Книга – больше

Ртищева пояснила, что в основе лежит сценарий, но книга "раза в три больше сценария, там есть дополнительные герои и повороты, которых нет в сценарии".

По словам автора, она изучила дневники императора Николая II, Кшесинской, а также воспоминания видных деятелей того времени, в частности министра финансов Сергея Витте. По словам Ртищевой, она внесла в изначальный сценарий некоторые коррективы и новые сюжетные линии.

"Например, в фильме коронация буквально следует за свадьбой Николая и Алекс, на самом деле между этими событиями прошло полтора года, в книге все так и есть… Фактологических исправлений достаточно много. Все, что можно было исправить в пределах исторических фактов, я изменила. К вымышленным героям, которые не подтверждаются исторически – (граф) Воронцов, экстрасенс – претензий быть не должно", — добавила автор.

Зачем отрицать их роман?

Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали "Матильду" антироссийской и антирелигиозной провокацией, а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину, она также призывала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение.

Объединенная сеть кинотеатров "Синема Парк" и "Формула кино" ранее отказалась от показа "Матильды" из-за угроз безопасности, а министр культуры Владимир Мединский попросил главу МВД обеспечить порядок во время проката "Матильды", так как в последнее время участились призывы к насилию и угрозы в адрес кинотеатров и производителя фильма.

Ртищева отметила, что не понимает сути возникшего скандала и "отторжения этой симпатии Николая и Матильды со стороны защитников императора".

"Их роман развивался всего два года, они не были связаны никакими обязательствами, двое молодых, красивых людей, почему у них не могло возникнуть симпатии? Почему надо отрицать их роман?… Как только Николай выбрал Александру Федоровну, после венчания их роман (с Матильдой) закончился", — сказала автор книги.

По ее словам, специалисты и ученые сделали комплексную экспертизу материалов фильма, которая показала, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II, то есть не следует отождествлять героя и его прототип.