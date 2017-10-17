Козловский не хочет видеть свой портрет в книге по мотивам "Матильды"

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Данила Козловский не согласился, чтобы его изображение в образе графа Воронцова, воплощенного актером в фильме Алексея Учителя "Матильда", присутствовало на обложке книги Натальи Ртищевой "Матильда. Тайна дома Романовых".
Обложка книги, которая была представлена журналистам на пресс-конференции во вторник, представляет постер фильма "Матильда" с изображением актеров, сыгравших роли Николая II и балерины Матильды Кшесинской – Ларса Айдингера и Михалины Ольшанской. Кроме того частью обложки является изображение сцены в военном лагере.
"С Козловским все просто: мы, когда начинаем подобные проекты, в рамках договора киностудии передают нам постер, но это не отменяет наличия согласия каждого из актеров, на то чтобы их изображение использовалось на обложке", — рассказал на пресс-конференции, посвященной выходу книги, руководитель отдела остросюжетной, исторической и общественно-политической литературы издательство "Эксмо" Евгений Соловьев.
По его словам, "с каких бы сторон к Козловскому не подходили", — он не соглашался.
"Мы задействовали все ресурсы, минимум 5- 6 человек к нему приходили подписать договор. Но на тот момент скандал уже достиг апогея, и Козловский сказал, что он жалеет уже, что согласился тут и тут, так что уйдите со своей книгой, никогда не подпишу", — добавил Соловьев.
Фильм Алексея Учителя "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен наследник русского престола, будущий император Николай II. Картина выходит в российский прокат 26 октября.
Объединенная сеть кинотеатров "Синема Парк" и "Формула кино" отказалась от показа "Матильды" из-за угроз безопасности, а министр культуры Владимир Мединский попросил главу МВД обеспечить порядок во время проката "Матильды", так как в последнее время участились призывы к насилию и угрозы в адрес кинотеатров и производителя фильма.
В Царском Селе открылась выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда", повествующей о романе наследника российского престола Николая Романова, будущего императора Николая II, с балериной Матильдой Кшесинской.
Выставка проходит в рамках V Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Экспозиция открылась в Тронном зале Екатерининского дворца Государственного музея-заповедника "Царское Село", где проходили съемки фильма "Матильда".
В экспозицию вошли 70 костюмов.
Всего для фильма было сшито более семи тысяч нарядов, в частности, полностью воссоздана одежда участников торжественной церемонии коронации Николая II.
Императорская корона на выставке костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
Выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
Экспозиция демонстрирует бальные, вечерние, визитные платья прошлого столетия и всевозможные аксессуары.
Предметы воссоздавались по эскизам и акварелям начала прошлого века, сохранившимся моделям.
Теперь посетители выставки смогут представить, как выглядели наполненные людьми залы Екатерининского дворца в торжественные дни Российской Империи.
Выставка приурочена к окончанию Года российского кино.
Посетители на открытии выставки костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".
Выставка костюмов к картине Алексея Учителя "Матильда".