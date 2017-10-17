Козловский не хочет видеть свой портрет в книге по мотивам "Матильды"

Книга Натальи Павлищевой Матильда. Тайна дома Романовых в продаже в Московском доме книги. Архивное фото

Книга Натальи Павлищевой Матильда. Тайна дома Романовых в продаже в Московском доме книги. Архивное фото

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Данила Козловский не согласился, чтобы его изображение в образе графа Воронцова, воплощенного актером в фильме Алексея Учителя "Матильда", присутствовало на обложке книги Натальи Ртищевой "Матильда. Тайна дома Романовых".

Обложка книги, которая была представлена журналистам на пресс-конференции во вторник, представляет постер фильма "Матильда" с изображением актеров, сыгравших роли Николая II и балерины Матильды Кшесинской – Ларса Айдингера и Михалины Ольшанской. Кроме того частью обложки является изображение сцены в военном лагере.

"С Козловским все просто: мы, когда начинаем подобные проекты, в рамках договора киностудии передают нам постер, но это не отменяет наличия согласия каждого из актеров, на то чтобы их изображение использовалось на обложке", — рассказал на пресс-конференции, посвященной выходу книги, руководитель отдела остросюжетной, исторической и общественно-политической литературы издательство "Эксмо" Евгений Соловьев.

По его словам, "с каких бы сторон к Козловскому не подходили", — он не соглашался.

"Мы задействовали все ресурсы, минимум 5- 6 человек к нему приходили подписать договор. Но на тот момент скандал уже достиг апогея, и Козловский сказал, что он жалеет уже, что согласился тут и тут, так что уйдите со своей книгой, никогда не подпишу", — добавил Соловьев.

Фильм Алексея Учителя "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен наследник русского престола, будущий император Николай II. Картина выходит в российский прокат 26 октября.

Объединенная сеть кинотеатров "Синема Парк" и "Формула кино" отказалась от показа "Матильды" из-за угроз безопасности, а министр культуры Владимир Мединский попросил главу МВД обеспечить порядок во время проката "Матильды", так как в последнее время участились призывы к насилию и угрозы в адрес кинотеатров и производителя фильма.